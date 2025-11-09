El rock llega al CCT2 con ¡School of Rock el musical!

A partir del próximo 22 de noviembre

Elenco de 60 niños y adolescentes, con las participaciones estelares de Jimena Cornejo, Andy Zuno, y Axel Sánchez

Por: Asael Grande

La aclamada producción teatral de School of Rock se estrenará el próximo 22 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 2 (CCT2), en una versión teatral, basada en la película homónima de 2003, protagonizada por Jack Black, y que ahora se presentará en escena con un elenco de 60 niños y adolescentes encabezados por las participaciones estelares de Jimena Cornejo, Andy Zuno, y Axel Sánchez.

Con música en vivo, baile y una historia desarrollada que aborda valores familiares, amistad y la importancia del trabajo en equipo, School of Rock es la historia de Dewey, un guitarrista que al ser expulsado de su banda de rock enfrenta problemas financieros. Mientras intenta vender su equipo, responde una llamada de Rosalie, la directora de una escuela primaria, preguntando por Ned, su mejor amigo, acerca de un puesto a corto plazo como maestro sustituto.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Jimena Cornejo, nos habló sobre este musical que está bajo la dirección escénica de Ricardo Díaz, dirección vocal de Lola Cortés, dirección residente de Alejandro Zermeño, y la producción ejecutiva de Claudia Rangel: “estoy emocionada de ser parte de esta gran obra, es un deleite; mi personaje es la directora del colegio, Miss Rosalie Mullins, es la encargada de poner orden a Dewey, quien se va relajando a lo largo de la historia porque se había olvidado de las reglas y de mantener un orden. En su momento sí vi la película School of Rock con Jack Black, fue emocionante porque desconocía el musical, la veo unas cinco veces al año. Últimamente disfruto hacer teatro clásico, pero el teatro musical ha sido mi casa, mi lugar, y ahora con School of Rock”.

Para Laura Cortés, “esta obra tiene un elenco bellísimo, con músicos, producir, dirigir el musical, es complicado, pero sí se puede, me gusta mucho el musical, es una joya, soy rockera de corazón; dirigir School of Rock es un reto muy grande, una responsabilidad enorme, pero está saliendo maravilloso, estrenamos el 22 de noviembre, y esperamos estar en el CCT2 un ratote”.

School of Rock el musical, esta electrizante producción que hará vivir al público con la historia de Dewey Finn, un guitarrista de rock que, por un giro del destino, termina como profesor suplente en una escuela primaria, tendrá funciones en el Centro Cultural Teatro 2 (ubicado en: Plaza centro cultural Cuauhtémoc; dirección: Av. Cuauhtémoc 19, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX), los días sábados 22 y 29 de noviembre; los días 6, 13 y 20 de diciembre, con dos horarios, a las 11 am, y 1:30 pm.

No se pierdan este emocionante y divertido musical, con buena música de rock and roll, que te hará cantar, bailar y reír a carcajadas.