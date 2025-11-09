El diálogo, eje de atención a proceso sobre la toma del Edificio de Rectoría: Paty Zarza

Enfatizó la importancia de liberarlo para concretar diversos procesos académicos y administrativos, lo que abonará a la transparencia y rendición de cuentas en la UAEMéx

Toluca, Méx.- El diálogo seguirá siendo el eje de la atención a las inquietudes y para dar seguimiento a los procesos relacionados con la toma del Edificio de Rectoría, que se mantiene desde hace seis meses, puntualizó, en conferencia de prensa, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado.

Ante representantes de los medios de comunicación, consejeros universitarios, atletas universitarios, integrantes del Contingente Cívico y Deportivo Universitario e integrantes del gabinete universitario, Zarza Delgado informó que representantes de la institución acudieron al Edificio Histórico de Rectoría, en compañía de personal del Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el propósito de explicar a las personas que mantienen retenido este espacio los procedimientos que deben atenderse en relación con la denuncia presentada por los hechos ocurridos el pasado 29 de julio.

En el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, destacó que este encuentro busca brindar claridad sobre las acciones legales en curso y para avanzar en el proceso de diálogo para alcanzar acuerdos que permitan resolver la situación de manera institucional y transparente.

De igual manera, enfatizó la importancia de liberar el Edificio de Rectoría para concretar diversos procesos académicos y administrativos como la entrega- recepción de la anterior administración y la actual, lo cual abonará a la transparencia y rendición de cuentas.

El Edificio de Rectoría es el corazón administrativo de la UAEMéx. Resguarda documentación importante sobre estudios de posgrado, proyectos de investigación y financiamientos del área científica. En este edificio se encuentra Control Escolar, que resguarda documentación oficial del estudiantado, como certificados y expedientes escolares. Además, dijo, el Edificio de Rectoría, patrimonio cultural del Estado de México y el país, requiere mantenimiento urgente.

En el Edificio también se encuentra documentación de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría Académica, así como la oficina de Rectoría, además de los diferentes museos como el de Historia Natural y el Observatorio Meteorológico.

La rectora anunció que la institución continuará trabajando de la mano de las instancias pertinentes, como el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el propósito de aclarar procedimientos y garantizar la transparencia en la gestión universitaria.

Subrayó que es fundamental dar continuidad al proceso de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a toda la comunidad. “Desde el día que tomé protesta puse el diálogo como centro para entender y comprender, pero para que funcione, se necesita la disposición de todas las partes; sólo así podremos avanzar en una ruta de entendimiento y respeto”, expresó.

Resaltó que durante los primeros tres meses de su gestión se han llevado a cabo más de 50 mesas de trabajo con distintos sectores de la comunidad universitaria, en las que se ha llegado a acuerdos mediante el intercambio respetuoso de ideas.

Asimismo, destacó que todos los espacios académicos se encuentran en actividades presenciales, lo que refleja el compromiso y palabra para atender las necesidades de la comunidad.