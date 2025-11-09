Presentan modelo educativo que guiará la gestión 2025–2029

Toluca, Méx.- La rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó la presentación de la Secretaría Académica y la entrega de la Nota Laudatoria 2025, un acto que reafirma el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con la calidad educativa y la dignificación del trabajo docente.

En el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, Zarza Delgado reconoció la trayectoria y labor de 24 académicas y académicos distinguidos con la Nota Laudatoria, un galardón que simboliza la productividad, eficiencia y pasión por la mejora continua del profesorado universitario.

“Sigamos avanzando con compromiso para construir una universidad con espíritu progresista que ofrezca a toda su comunidad las mismas oportunidades de desarrollo profesional, donde la educación pública siga siendo la herramienta más poderosa para el progreso y la transformación social”, destacó.

En este marco, el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, presentó la nueva denominación y funciones de la Secretaría Académica, así como el modelo educativo con sentido transformador que guiará la gestión universitaria 2025–2029. Este modelo, de enfoque socio-crítico y humanista, coloca al estudiantado al centro de la atención universitaria, con el propósito de fortalecer la calidad, la pertinencia social y la innovación pedagógica.

Asimismo, Herrera Tapia subrayó que la excelencia académica de la UAEMéx se vincula directamente con la innovación y la evolución continua, y explicó que el proyecto institucional promueve principios como la equidad, la interculturalidad, la sostenibilidad y la cultura de paz.

“Se trata de una educación cercana, incluyente y progresista, que fortalezca el pensamiento crítico del estudiantado y su capacidad para resolver los desafíos de la sociedad contemporánea”, puntualizó.