Baja en delitos de alto impacto del fuero común en Chetumal

Destacan avances en prevención y justicia

Disminuyen agresiones contra la vida, la libertad y el patrimonio: cifras del SESNSP

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La capital del estado reportó una disminución del 8.8% en delitos de alto impacto del fuero común durante los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se denunciaron 4,981 incidentes, lo que representa 486 casos menos que en 2024.

Los delitos que mostraron mayor reducción fueron los contra la vida y la integridad corporal, con una baja del 21.3%, seguidos por los delitos contra la sociedad (17.3%), contra la libertad personal (14.3%), contra la libertad y seguridad sexual (13.2%), contra el patrimonio (12.8%) y contra otros bienes jurídicos (9%).

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 5,467 carpetas de investigación por delitos de alto impacto en todo Quintana Roo, lo que también refleja una tendencia a la baja en otras regiones del estado. El fiscal general, Raciel López Salazar, ha señalado que esta mejora es resultado de una estrategia integral de seguridad, que incluye coordinación con fuerzas federales, fortalecimiento de la investigación criminal y acciones preventivas en zonas de riesgo.

Además, se ha reforzado la presencia policial en colonias con mayor incidencia delictiva, y se han implementado programas comunitarios para fomentar la denuncia ciudadana y la cultura de la legalidad.

Aunque los resultados son alentadores, autoridades y especialistas coinciden en que la reducción no significa que el problema esté resuelto. La violencia de género, el narcomenudeo y el robo con violencia siguen siendo desafíos prioritarios para las instituciones de seguridad y justicia.

Chetumal muestra avances significativos en la reducción de delitos de alto impacto del fuero común. La baja del 8.8% refleja el efecto de estrategias coordinadas, pero también exige continuidad, vigilancia y participación ciudadana para consolidar una cultura de paz y legalidad.

Presuntas extorsiones desde el Cereso de Chetumal

Diversas denuncias ciudadanas han alertado sobre presuntas extorsiones operadas desde el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, en las que se utilizan perfiles falsos en redes sociales para engañar a víctimas y obtener dinero mediante amenazas o manipulación emocional.

Uno de los casos más comentados involucra a un sujeto identificado como Juan “N”, quien presuntamente opera desde el penal utilizando un perfil falso de mujer bajo el nombre de “Mari Hernández”. A través de plataformas como Facebook y aplicaciones de mensajería, este individuo habría contactado a ciudadanos para establecer vínculos afectivos o solicitar ayuda económica, derivando en extorsiones.

La situación ha generado preocupación entre la población, que ha comenzado a compartir advertencias en redes sociales para evitar caer en este tipo de engaños. Aunque las denuncias han sido públicas, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni del sistema penitenciario estatal.

Este tipo de extorsiones se suman a un contexto más amplio de delitos similares en Quintana Roo. De acuerdo con cifras de la SSC, durante los primeros meses de 2025 se registraron más de 470 denuncias por extorsión telefónica, lo que evidencia la persistencia de esta modalidad delictiva en la región.

Además, el Cereso de Chetumal ha recibido recientemente 70 reos de alto impacto provenientes de Cancún, como parte de un proceso de despresurización del sistema penitenciario. Este traslado ha generado inquietud sobre el control interno y la seguridad en el penal.

Organizaciones como el Observatorio de Violencia Social y de Género han advertido desde hace más de un año sobre la presencia de violencia y extorsiones dentro de los centros penitenciarios del país, incluyendo el de Chetumal. “La mayoría de las denuncias son anónimas por temor a represalias”, señaló Mariana Ávila Montejano, directora del observatorio.