Acumulación de los cuerpos no reclamados en unidades del Semefo

La mayor cantidad se concentra en Cancún

El flujo migratorio y la incidencia de homicidios elevan el número de ingresos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Más de 420 cadáveres permanecen sin ser reclamados en los distintos Servicios Médicos Forenses (Semefo) de Quintana Roo, de acuerdo con registros de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con registros forenses y solicitudes de información pública, en los últimos cinco años se acumularon los cadáveres en las unidades del estado, principalmente en zonas con mayor población y violencia.

La mayor cantidad se concentra en Benito Juárez (Cancún), donde el flujo migratorio y la incidencia de homicidios elevan el número de ingresos. Le siguen Playa del Carmen y Othón P. Blanco (Chetumal), donde también se ha reportado un incremento sostenido.

Cadáveres, en su mayoría, son hombres jóvenes

La mayoría de estos cadáveres corresponden a hombres jóvenes de entre 20 y 40 años.

La principal causa de muerte son hechos violentos, en especial lesiones por arma de fuego, aunque también se registran casos asociados a accidentes viales y fallecimientos en situación de calle. En menor proporción, se encuentran cuerpos de mujeres y adultos mayores.

Cuando una persona llega sin identificación, el Semefo toma fotografías, huellas dactilares y muestras genéticas, que se incorporan a bases estatales y federales.

Si después del tiempo legal no se logra identificarla o localizar a familiares, el cuerpo es trasladado a fosas comunes o áreas asignadas en panteones municipales, donde queda registrado mediante número de expediente.

La situación se agrava con el hallazgo de fosas clandestinas en ciudades como Cancún, donde se han encontrado restos humanos calcinados en terrenos irregulares.

A pesar de que las autoridades prometieron realizar análisis forenses, hasta el momento no se ha esclarecido la identidad de las víctimas encontradas en estas fosas.

Colectivos aseguran falta de información

Colectivos como Madres Buscadoras de Quintana Roo, Red de Familias en Búsqueda Quintana Roo y Colectivo Verdad, Memoria y Justicia señalan que la falta de información clara, acompañamiento institucional y retrasos en las comparaciones genéticas dificultan la localización de personas desaparecidas.

Afirman que, en algunos casos, las familias acuden meses después, cuando el cadáver ya fue sepultado sin identidad.

Organizaciones civiles y especialistas coinciden en que el estado requiere más capacidad en laboratorios forenses, mejores procesos de notificación y coordinación entre fiscalías para evitar que los cuerpos terminen sin nombre y sin despedida.

Los familiares integrante de colectivos en Tulum y Cozumel dijeron que si bién la información fluye en dichos municipios el panorama es peor no por la acumulación de cuerpos que es menor que en otros municipios, sino por falta de información clara.

En estos municipios se registraron cuerpos sin identificar relacionados con tránsito de población flotante, migrantes y fallecimientos en costas o zonas turísticas.