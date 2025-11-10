Caribe Mexicano se alista para el Tianguis de Pueblos Mágicos

Feria turística nacional en Hidalgo

Bacalar, Isla Mujeres y Tulum llevarán lo mejor de destinos quintarraoenses

Por redacción DIRIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe mexicano se prepara para deslumbrar en el Tianguis de Pueblos Mágicos 2025, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Pachuca, Hidalgo. En esta séptima edición del evento, Bacalar, Isla Mujeres y Tulum serán los destinos encargados de representar a Quintana Roo, mostrando su riqueza cultural, natural y gastronómica ante miles de visitantes nacionales e internacionales.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, confirmó que los tres Pueblos Mágicos del estado participarán activamente en el encuentro, que reunirá a 177 destinos reconocidos por su valor patrimonial y turístico. “Vamos a mostrar lo mejor del Caribe Mexicano, con experiencias auténticas que conectan con la historia, la naturaleza y la identidad de nuestros pueblos”, señaló.

El Tianguis de Pueblos Mágicos 2025 será gratuito y abierto al público, con un aforo estimado de más de 50 mil visitantes y una derrama económica proyectada de 175 millones de pesos. Además de los pabellones regionales, el evento incluirá muestras gastronómicas, medicina tradicional, artesanías, música en vivo y actividades culturales.

Por primera vez, el acto inaugural se realizará dentro de un Pueblo Mágico: Real del Monte, el 13 de noviembre a las 18:00 horas. El corte de listón oficial será el día 14 en el recinto ferial de Pachuca, donde se instalarán las naves 1 y 2 para albergar a los expositores.

La participación de Quintana Roo busca fortalecer la promoción turística de sus destinos más emblemáticos, especialmente en un contexto de recuperación económica y diversificación de mercados. Bacalar presentará su laguna de los siete colores y su legado virreinal; Isla Mujeres destacará su cultura pesquera y sus playas de arena blanca; mientras que Tulum ofrecerá una muestra de su misticismo, gastronomía y conexión con la naturaleza.

Además, se espera la presencia de 90 compradores internacionales, 15 de ellos provenientes de Estados Unidos, lo que representa una oportunidad estratégica para posicionar al Caribe Mexicano en nuevos mercados.

Hoteleros piden resolver conflicto con Perú

Representantes del sector hotelero en Quintana Roo expresaron su preocupación por la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Perú, y exhortaron a las autoridades de ambos países a buscar una solución pronta y diplomática que evite consecuencias negativas para el turismo y el comercio bilateral.

Jesús Almaguer Salazar, ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, calificó el conflicto como “lamentable para nosotros como destino turístico”. En entrevista con El Economista, señaló que Perú representa un mercado importante para el Caribe mexicano, especialmente en el contexto de eventos internacionales y la recuperación postpandemia.

En 2024, México recibió 154,760 viajeros peruanos, de los cuales 67,563 arribaron por vía aérea directamente a Cancún. Esta cifra posiciona a Perú como uno de los principales emisores de turismo sudamericano hacia Quintana Roo.

Almaguer subrayó que en el actual contexto global, México no puede darse el lujo de perder mercados latinoamericanos, y que el turismo debe mantenerse al margen de disputas políticas. “Esperamos que haya habilidad y capacidad diplomática para restablecerlo de los dos lados”, agregó.

Otros empresarios del ramo turístico coincidieron en que la tensión diplomática podría afectar los flujos turísticos si no se restablecen pronto los lazos entre ambos países. Además, alertaron sobre el impacto indirecto en inversiones, conectividad aérea y promoción internacional.

El llamado se da en medio de una estrategia estatal para diversificar mercados y fortalecer la presencia del Caribe mexicano en Sudamérica, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026 y otros eventos de alto perfil.