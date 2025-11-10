Modernizan sistemas de control y vigilancia en el AICM

Mayor seguridad de cara al Mundial 2026

Contará con más de 3 mil cámaras de video, que estarán conectadas a un sistema de inteligencia artificial

Con una inversión de 9,000 millones de pesos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) implementa una estrategia de seguridad integral del AICM con la renovación de los sistemas de control y vigilancia, de cara al Mundial de Futbol 2026, ante la llegada de millones de aficionados y turistas.

Contará con nuevos equipos de rayos X de última generación para optimizar los procesos de revisión de pasajeros y equipajes con el fin de mejorar la detección de objetos prohibidos y prevenir actos ilícitos más eficazmente, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

De igual manera, la rehabilitación del AICM contempla que el C5 de la Ciudad de México opere un amplio circuito de cámaras de videovigilancia para monitorear las inmediaciones de las instalaciones aeroportuarias y responder ante cualquier situación crítica con la mayor celeridad posible.

Otro aspecto relevante de la puesta al día del AICM es la profesionalización del personal de seguridad. En este aspecto, cabe destacar la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), un cuerpo concebido específicamente para tareas de seguridad en el ámbito de la aviación.

Por su parte, el Equipo de Contención de Incidentes (ECI) es una unidad de élite con entrenamiento táctico avanzado para manejar situaciones complejas. Su misión principal será prevenir actos de interferencia ilícita y responder con prontitud en el caso de que lleguen a producirse.

Para validar la efectividad de las nuevas medidas y la capacitación del personal, la Semar ha promovido una serie de simulacros de seguridad a gran escala. Estos ejercicios, que incluyen escenarios como amenazas de bomba y secuestros, son fundamentales para evaluar el plan de emergencia y verificar la coordinación entre todos los actores implicados en la protección del aeropuerto.

El AICM forma parte del Plan Kukulkán, una estrategia que busca articular a todas las fuerzas de seguridad de México de cara al Mundial de Fútbol 2026. Entre otras acciones, el plan prevé el fortalecimiento de la vigilancia en aeropuertos, sedes y zonas turísticas.

Vigilará la Marina con más de 3 mil cámaras inteligentes

La Secretaría de Marina (Semar) alista la construcción de un supercentro de vigilancia en el AICM en el que más de 3 mil cámaras nuevas de video, que estarán conectadas a un sistema de inteligencia artificial, podrán detectar reconocimiento facial, placas de automóviles nacionales e internacionales, así como comportamientos “inusuales” de pasajeros.

En la licitación LA-13-KDN-013KDN001-I-94-2025, se detalla que el software de inteligencia artificial deberá contar con capacidades para generar alertas automáticas al detectar comportamientos anormales, contribuyendo a anticipar incidentes y optimizar los tiempos de respuestas del personal de seguridad.

Se destaca que el sistema contará con capacidades de análisis de video en tiempo real, y con tiempos de procesamiento estimados entre uno y siete segundos, con una eficacia superior a 90%.

En la licitación se detalla que este nuevo sistema de videovigilancia contempla el almacenamiento de grabaciones de por lo menos un mes.

Identificarán rostros de personas en “listas negras”

En la página 24 del anexo de la licitación se indica que el sistema deberá contar con funcionalidades de identificación facial en tiempo real mediante algoritmos de inteligencia artificial, permitiendo comparar los rostros detectados frente a bases de datos locales o externas, entre ellas, “listas negras, personas de interés”.

El nuevo sistema deberá contar con capacidades de seguimiento automático multicámaras para rastrear a la persona identificada entre diferentes cámaras, anticipando desplazamientos y generando trayectorias automatizadas en mapas y planos digitales.

La licitación señala que el nuevo software deberá contar con capacidades de reconocimiento automático de placas vehiculares que permita capturar, reconocer y registrar matrículas nacionales e internacionales.

Detectará comportamientos extraños

En el apartado titulado Análisis de comportamiento, se subraya que el nuevo sistema deberá contar con algoritmos de análisis de comportamiento que permitan identificar “patrones inusuales” o situaciones de riesgo, tales como carreras, caídas, peleas, merodeo prolongado o aglomeraciones en zonas no autorizadas.

También se informa que el licitante adjudicado deberá garantizar que el sistema contará con capacidades de análisis de video en tiempo real, permitiendo la detección y correlación automática de eventos simples, como cruce de línea, intrusión, objetos abandonados, con tiempos de procesamientos estimados entre uno y tres segundos bajo condiciones estándar.

Para eventos de mayor complejidad, como reconocimiento facial, lectura de placas vehiculares o seguimiento automatizado entre múltiples cámaras, el tiempo de respuesta del motor de inteligencia deberá encontrarse dentro de un rango operativo de dos y siete segundos, dependiendo de la carga del sistema, la resolución del video y la disponibilidad del procesamiento.

Avance de la remodelación

A ocho meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el AICM se encuentra en un 15% de adelanto en su remodelación en las terminales 1 y 2, que arrancaron desde el primer semestre de 2025. La inversión será de 9 mil millones de pesos de recursos propios.

Son mil trabajadores y trabajadoras quienes, con sus chalecos color naranja y cascos, se trasladan por los pasillos con picos y palas para que la reestructuración esté lista en los tiempos acordados.

El Almirante Juan José Padilla, director del AICM, reconoció que la obra llegará a un 70% u 80% de avance para la Copa del Mundo, y será hasta finales de 2026 cuando quede concluida la remodelación.

Las zonas a mejorar son:

– Sala de espera.

– Traslado.

– Entrega de equipaje.

– Reacondicionamiento de toda la red hidráulica para la evacuación de aguas negras.

– Baños.

– Instalaciones de pantallas de información con QR.

– Aerotrén.