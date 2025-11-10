El PRD es y siempre será partido de izquierda, afirma Lucina Cortés

“Está forjado de una sola pieza”

Tultepec, Méx.- El PRD es y siempre será un partido de izquierda. El sol azteca está forjado de una sola pieza que se preocupa y ocupa por estar cerca de la ciudadanía y de sus necesidades.

Así lo señaló la dirigente de ese instituto político en Naucalpan, Lucina Cortés Cornejo, al asistir a la toma de protesta de las Direcciones Ejecutivas Municipales de 20 municipios mexiquenses.

Ahí, el dirigente Arturo Piña García, convocó a las y los integrantes de las Direcciones Ejecutivas Municipales a hacer suyas las necesidades de la ciudadanía y a enarbolar las banderas del PRD, con el propósito de construir un Estado de México más justo e incluyente.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta del sol azteca en Naucalpan, coincidió en que el PRD tiene que estar del lado de las causas sociales, de la gente trabajadora y de quienes más lo necesitan. «Nuestro compromiso es mantener viva la lucha por la justicia, los derechos y la democracia”, subrayó.

En su intervención, el diputado Omar Ortega Álvarez, criticó la postura de algunos perredistas de otras entidades del país que han decidido no formar alianzas con el PAN y el PRI, pero sí abrir la posibilidad de hacerlo con Morena.

“El sol azteca ya se equivocó una vez al firmar el Pacto por México y le costó el registro nacional, no tenemos derecho a cometer el mismo error, hoy Morena se ha quitado la careta y se ha presentado como un nuevo PRI recargado”, señaló.