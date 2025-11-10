Hay 14 denuncias penales contra ex funcionarios de Tlalnepantla

Uso ilícito de facultades y atribuciones

Tlalnepantla, Mex.- Por abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de facultades y atribuciones y falsificación de firmas, existen 14 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra ex funcionarios de primer nivel del Gobierno del ex Alcalde Antonio Rodríguez Hurtado (2022-2024).

Entre los presuntos ilícitos se encuentra el desmantelamiento de deportivos, fraude a contribuyentes (recibos de pagos de predial que fueron pagados, pero no registrados, juicios laborales fraudulentos complicidad de servidores públicos para perder juicios con el fin de que el Ayuntamiento sea obligado a pagar más de 5 millones de pesos).

También se detectaron firmas falsas de beneficiarios en programas sociales municipales destinados a la Juventud y Educación; en comprobantes de entrega de compensaciones para elementos de Seguridad Pública, así como en expedientes de contrataciones públicas, recibos de nómina, licencias de uso de suelo y construcción. También se presentaron denuncias a la autoridad correspondiente por trabajos pagados no ejecutados en obras públicas y falta de bienes muebles.

Algunos de los trabajos pagados no ejecutados en obras públicas son la rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario “Poder de Dios”, ubicado en calle Mitla s/no. Localidad: Col. Poder de Dios, Tlalnepantla. Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calles del municipio.

Respecto a procedimientos de Responsabilidad Administrativa, hasta el momento hay más de 370 ex servidores públicos sancionados del anterior gobierno sancionados, de los cuales, 204 fueron amonestados y 172 inhabilitados.