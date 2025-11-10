Huixquilucan, un municipio consolidado: Enrique Vargas del Villar

Huixquilucan, Méx.- El senador panista Enrique Vargas del Villar se reunió con liderazgo de la zona popular baja en Huixquilucan a quienes agradeció su apoyo durante estos años que ha permitido que el municipio se consolide como el mejor en el Estado de México, resultado del trabajo conjunto entre autoridades y gobierno. Dijo que los habitantes de Huixquilucan en los últimos 10 años se han acostumbrado a los buenos gobiernos que han tenido, que sus impuestos se ven reflejados en obras y servicios públicos permitiendo una mejor calidad de vida. En Huixquilucan se ha hecho historia, con obras de calidad y así seguirá siendo los próximos años por el bienestar de las familias, destacó el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado.

Vargas del Villar, resaltó que el equipo Huixquilucan -profesional y consolidado- ha sido un factor muy importante para llevar a Acción Nacional al triunfo, pero sobre todo, para elevar el bienestar de las familias. «Con todo trabajaremos para el 2027 y seguiremos demostrando porque somos el mejor equipo y el mejor gobierno que ha tenido Huixquilucan».