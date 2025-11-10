MÉXICO Y FRANCIA FORTALECEN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA DIPLOMACIA CULTURAL

En 2026 se prepara una agenda para conmemorar los 200 años de las relaciones diplomáticas

Con la presencia de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, se firman cartas intención que consolidan nuevos acuerdos en materia cultural y cinematográfica

El Códice Azcatitlán, que resguarda la Biblioteca Nacional de Francia, se expondrá en México

En octubre de 2026, el país europeo será invitado de honor del Festival Internacional Cervantino

En el marco de la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a nuestro país, y de su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ambas naciones refrendaron su compromiso con la diplomacia cultural como eje de la cooperación internacional rumbo al Bicentenario de sus relaciones diplomáticas, que se conmemora en 2026.

Durante la reunión bilateral, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, firmaron cartas de intención que consolidan nuevos acuerdos en materia cultural y cinematográfica, así como acciones específicas para la preservación del patrimonio compartido.

En la reunión bilateral, en la que también participaron integrantes de las comitivas de ambos países, las titulares de Cultura refrendaron el compromiso de Francia y México con la promoción de la diversidad cultural, la circulación de las artes y la cooperación patrimonial.

Al hacer uso de la voz, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó el apoyo a las comunidades creativas en todas las disciplinas. Un ejemplo, dijo, está en las comunidades indígenas: “Ahora buscamos que ellos hablen de sí mismos en todas las vertientes (en música, danza, poesía), en todo aquello que ellos quieran representarse. Nuestra política cultural está basada en derechos”.

Por su parte, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, destacó: “La Cultura no es algo que se cierra sobre sí misma. El presidente [Emmanuel Macron] lo subraya siempre que presenta su política cultural. Es una política inclusiva, social y económica. Es algo positivo de la identidad entre nuestras naciones”.

Entre los acuerdos, destaca la aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México se exhiba el Códice Azcatitlán, y el Códice Boturini, en Francia. Ambos documentos representan una memoria viva para la historia de México: el primero es un manuscrito posterior a la conquista, escrito en náhuatl y que resguarda la Biblioteca Nacional de Francia, mientras que el segundo es un códice mexica que conserva la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, en el ámbito de las artes visuales se explora la posibilidad de colaborar con la circulación de exposiciones entre ambos países. También en octubre de 2026, el país europeo será invitado de honor a la 54 edición del Festival Internacional Cervantino.

En la reunión bilateral se celebró la firma de una carta de intención entre el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC), con el propósito de fortalecer la cooperación en políticas públicas, formación de creadores, coproducción y preservación del patrimonio audiovisual.

Con dichas acciones, México y Francia reafirman una relación cultural viva, plural y duradera, que refuerza los lazos históricos entre ambas naciones y proyecta nuevas oportunidades de creación, diálogo y desarrollo cultural.