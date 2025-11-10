Beneficio a más de 48 mil personas con Operativo Violeta contra delitos de género

Se han realizado 140 despliegues en 26 municipios

Atendidas más de 60 solicitudes de auxilio y realizadas 22 puestas a disposición

Toluca, Estado de México.– Con el firme compromiso de proteger a la ciudadanía y atender delitos de género, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez impulsa el Operativo Violeta, a través del cual la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) ha beneficiado a 48 mil 893 personas mediante 140 acciones preventivas realizadas del 1 de enero al 5 de noviembre de este año.

Este despliegue tiene como propósito recuperar espacios públicos y eliminar factores de riesgo que propician la comisión de ilícitos de género. En coordinación con las policías municipales, se mantiene presencia en vialidades, paraderos y unidades del transporte público, con el objetivo de prevenir el acoso y la violencia hacia las mujeres.

Como parte de estas acciones, se llevan a cabo patrullajes preventivos en calles y avenidas de colonias prioritarias, donde además personal del Instituto de las Mujeres ofrece información y orientación sobre la prevención y denuncia de la violencia de género.

El operativo se ha desplegado en 26 municipios del Estado de México, incluidos aquellos con alerta y doble alerta de género, cubriendo 535 colonias, 842 plazas y parques, así como 450 paraderos y unidades del transporte público.

Durante su implementación, se brindó atención a 67 solicitudes de auxilio y se realizaron 22 puestas a disposición por posibles delitos como violencia familiar, lesiones, delitos contra la salud, portación y tráfico de armas, y encubrimiento por receptación.

El Gobierno del Estado de México continúa reforzando medidas en todo el territorio mexiquense para prevenir, atender y contener los delitos que atentan contra la integridad y seguridad de las personas.