Filippa Giordano lanza “Quiéreme Mucho”

La Diva de la Ópera Pop

Un homenaje musical y visual al país que la adoptó como suya

Texto y fotos: Asael Grande

La reconocida soprano Filippa Giordano, internacionalmente conocida como La Diva de la Ópera Pop, lanzó su nuevo sencillo y videoclip titulado “Quiéreme Mucho”, bajo la producción de Jabo Barrera. El tema surge como una colaboración con la marca oaxaqueña Quiéreme Mucho Mezcal, y representa una fusión entre música, tradición y arte mexicano.

Durante una conferencia de prensa, Giordano compartió su profundo vínculo con México, país que la ha visto crecer personal y profesionalmente: “Empecé como italiana, pero en mi camino se cruzó México. Me ha regalado muchas satisfacciones, mi esposo, una familia querida, amigos entrañables y grandes logros profesionales. Al naturalizarme mexicana, nació ese orgullo de agregar esa bella águila al centro de mi bandera. He aprendido mucho de sus canciones y de su patrimonio cultural”, expresó emocionada.

Sobre el significado de “Quiéreme Mucho”, la artista explicó que se trata de una composición colaborativa con músicos mexicanos, inspirada en el mezcal artesanal de Oaxaca: “Quise presentar este mezcal a través de una canción mexicana, un clásico que homenajeara a México a mi manera. En mis conciertos no puede faltar el mariachi; tocamos ópera, rancheras, boleros. México me ha rescatado como artista. No vivo sin mi guacamole ni mis tamales”, dijo entre risas.

Respecto a futuros proyectos, Giordano adelantó que está preparando nuevos sencillos y colaboraciones, entre ellas una que espera concretar con Pepe Aguilar: “Quiero tener el privilegio de cantar con él, que representa una historia viva junto a sus padres y ahora sus hijos”, comentó.

La marca Quiéreme Mucho Mezcal Artesanal de Oaxaca se distingue por sus mezcales 100% agave, destilados en cobre y embotellados en piezas pintadas a mano por artesanos oaxaqueños. Sus ediciones especiales, inspiradas en el Día de Muertos y la Fórmula 1, celebran la riqueza cultural de México y su proyección internacional.