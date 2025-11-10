La FGE de Quintana Roo va con todo contra del delito de extorsión

59 vinculaciones a proceso y cumplimenta 34 aprehensiones del 3 al 9 de noviembre

El titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, informó que, durante el periodo del 3 al 9 de noviembre del presente año, la representación social bajo su mando obtuvo 59 vinculaciones a proceso, además de cumplimentar 34 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre los que destaca el de “cobro de piso”.

En relación al delito de extorsión, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 4 sujetos implicados en extorsiones y estos son: Erick “N”, Alfredo “N”, Romeo “N” y José Manuel “N”.

López Salazar detalló que agentes de la Fiscalía, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Playa del Carmen, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Erick de 40 años originario de Tabasco por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de extorsión en agravio del propietario de un establecimiento del servicio de transporte turístico de aquella localidad.

Se pudo establecer que el imputado Erick, presuntamente es integrante de un grupo criminal dedicado a la extorsión en la avenida constituyente de playa del Carmen, donde se encuentran establecidas algunas negociaciones a quienes obligaban a pagar mensualmente la cantidad de 15000 pesos de extorsión por cobro de piso.

El modus operandi de estos extorsionadores era acudir a las negociaciones en las cuales dejaban mensajes de amenazas así como números telefónicos para que los propietarios se comunicarán toda vez que se que amenazaban con retomar el control de esa zona por medio de la violencia.

En relación a estos hechos la víctima se tiene conocimiento que desde el pasado 5 de junio acudieron diversas personas que le exigieron el pago de 15,000 pesos mensuales en caso de negarse a pagar el monto requerido fue amenazado de muerte así como le proporcionaron un número de cuenta bancaria donde depositaba el dinero.

La víctima realizó los pagos los días 5 del mes de Julio agosto septiembre y octubre del presente año generando una pérdida económica de 60000 pesos por lo que decidió presentar su denuncia ante la Fiscalía y una vez que presentó la denuncia se integró la carpeta de investigación se localizó a este sujeto y se detuvo el imputado.

Otras detenciones de extorsionadores

En otro caso, el fiscal informó que elementos de la Policía de Investigación en coordinación con la Policía Municipal de Playa del Carmen cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alfredo “N”, 33 años originario del Estado de México, por el delito de extorsión en agravio de la propietaria de un local de venta de ropa ubicado en la Colonia Centro de esa localidad.

Los hechos se registraron el pasado 23 de agosto cuando el investigado Alfredo se presentó a la negociación donde se identificó como integrante del grupo criminal y exigió una cuota mensual exactamente de 15,000 pesos, amenazando a enviar sujetos a su establecimiento para dispararle con arma de fuego y agredir a los empleados se detuvo a esta persona y ya se encuentra vinculado a proceso por el juez de control que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con el término de 3 meses de investigación complementaria.

De igual forma, el fiscal informó también que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Romeo “N”, de 48 años, por su probable responsabilidad constitutiva de delito de extorsión en agravio de 3 personas en la colonia irregular de San Judas Tadeo en Playa del Carmen.

Los hechos se registraron el pasado 22 de octubre cuando el investigado Romeo, en complicidad con 3 sujetos más, acudió al domicilio de una mujer ubicado en la colonia irregular de san judas tadeo a quien le cortó el suministro de energía eléctrica ya que no había no había pagado su cuota además de para amenazarla con privada de la libertad y desaparecer la junto con su familia. El investigado también había amenazado a persona identificada como Gabriela de la misma colonia, a quien también le cortó el suministro de energía eléctrica y la amenazó con quitarle su predio y quemarlo si no le pagaba por segunda ocasión la cantidad de la extorsión.

Asimismo, el titular de la FGE informó que elementos de la FGE, en colaboración con la fiscalía del estado de Nuevo León, cumplimentaron una orden de aprehensión en la ciudad de Monterrey en contra de José Manuel de 36 años originario de Veracruz por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de extorsión en agravio de una mujer en Benito Juárez.

El grupo especializado de la fiscalía se trasladó a la ciudad de Monterrey para detener y traer a este extorsionador a esta ciudad; la víctima denunció que empezó a recibir mensajes de vía WhatsApp proveniente de un número en el que le exigían la cantidad de 50,000 pesos para supuestamente cerciorarse que un familiar se encontraba bien de salud por estar por estar son la denunciante realizó 2 depósitos el primero fue por la cantidad de 42,000 pesos y el segundo por la cantidad de 50,000 pesos depositadas a un número de una tarjeta de banco, sin embargo los extorsionadores no cumplieron con su ofrecimiento.

Sentencias condenatorias

En el marco de la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad —en la que también estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el contralmirante Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana; el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Claudio Edmundo Huizar de la Torre, comandante de la Guarnición Militar de Cancún, y el vicealmirante Diplomado de Estado Mayor Omar Zavala Ramírez, inspector de la Quinta Región Naval—, el Fiscal agregó que también obtuvieron nueve sentencias condenatorias.

De las sentencias mencionadas, dos fueron por homicidio en grado de tentativa; dos por homicidio calificado; una por violencia familiar; una por robo; una por lesiones dolosas; una por delitos contra la salud (narcomenudeo), y una por abuso sexual.

En relación con las vinculaciones a proceso, dijo que por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, fueron 16; por violencia familiar, siete; fraude y usurpación de profesiones, cuatro; robo, cuatro; trata de personas, cuatro; abusos sexuales, dos; extorsión, dos; homicidio calificado en grado de tentativa, dos; incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, dos; robo de motocicleta, dos, y violación, dos.