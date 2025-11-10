Federico Mastrogiovanni presenta “Gastronauta en México”

Un testimonio de cocinas que resisten

En tiempos donde la comida suele reducirse a tendencia o consumo rápido, Federico Mastrogiovanni nos invita a regresar al origen: a la cocina como territorio de memoria, identidad y resistencia.

Su nuevo libro, Gastronauta en México, es un viaje periodístico, emocional y sensorial por las cocinas de quienes resisten: campesinos, cocineras, comunidades y pueblos que defienden su tierra, su cultura y su forma de vida a través de los alimentos .

Un viaje por las cocinas que resisten

En estas páginas, Mastrogiovanni —periodista, documentalista y amante de la cocina— se sumerge en las historias de quienes cocinan para sobrevivir y mantener viva su comunidad.

Cada platillo es testimonio; cada fogón, una trinchera; cada receta, una forma de decir aquí seguimos.

“Este libro es un viaje por las cocinas de las personas que resisten, para cocinar con ellas y entender sus luchas, sus alegrías, sus tristezas, sus preguntas o sus soluciones.”

—Federico Mastrogiovanni

La obra transita entre la crónica, la memoria personal y la investigación periodística. Federico explora desde las montañas purépechas de Michoacán —donde el aguacate simboliza tanto la abundancia como la desigualdad— hasta las cocinas rurales que enfrentan las consecuencias de la violencia y la devastación ambiental.

Pero más allá de la denuncia, el libro celebra la comunidad, la comida compartida y el poder de cocinar como un acto de esperanza.

El periodismo como

acto de resistencia

Gastronauta en México no es solo un recetario o una crónica de viajes: es un testimonio de campo, un acto periodístico que combina observación, afecto y reflexión.

El autor entiende el periodismo —como la cocina— como una práctica cotidiana de búsqueda y escucha, un ejercicio que se repite cada día, que se limpia, se vuelve a encender y se sirve con cuidado.

A lo largo del libro, el autor entrelaza historias íntimas con conflictos sociales: comunidades indígenas que defienden su territorio, productores que enfrentan el poder económico del aguacate, cocineras que transmiten recetas como formas de resistencia cultural.

Todo ello, narrado con una prosa sensible, visual y profundamente humana.

“En una cocina he recibido las mejores y peores noticias; he llorado de tristeza, de coraje y de felicidad… En una cocina siento que doy lo mejor de mí.”

—Federico Mastrogiovanni

Sobre el autor

Federico Mastrogiovanni (Roma, Italia, 1979) es escritor, periodista, documentalista, traductor y académico. Desde 2003 es periodista freelance en Italia, América Latina y Estados Unidos. Es doctor en ciencias políticas y en comunicación. Es autor de Aquí acaba la patria (2021, libro finalista en el Premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón 2022); El asesino que no seremos. Biografía melancólica de un pandillero (Debate, 2017); Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror (Grijalbo, 2014, Premio PEN 2015 y Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas 2015). En 2021 ganó el Premio Nacional de Periodismo 2021 en la categoría entrevista.

También es autor de Ayotzinapa y nuestras sombras (Grijalbo, 2024).