Guns N’ Roses sacude la CDMX con autentico rock

Como parte de su gira mundial

Una jungla de emociones en el Estadio GNP Seguros

La legendaria banda de hard rock Guns N’ Roses regresó a la capital mexicana con un espectáculo inolvidable en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”. El concierto, celebrado el sábado 8 de noviembre de 2025, reunió a más de 65 mil asistentes que vibraron con los clásicos de la agrupación liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Desde tempranas horas, familias enteras y grupos de amigos comenzaron a llenar el recinto, muchos de ellos caracterizados con sombreros al estilo Slash, paliacates y gafas oscuras, en una atmósfera que evocaba la época dorada del rock. Aunque el inicio del show se retrasó cerca de media hora, la espera valió cada segundo.

La banda interpretó un repertorio que incluyó himnos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City”, “November Rain”, “Don’t Cry” y “Mr. Brownstone”. Además, sorprendieron al público con un emotivo homenaje a Ozzy Osbourne, interpretando “Sabbath Bloody Sabbath”, uno de las canciones que marcó a Black Sabbath. La versión especial fue recibida con ovaciones y lágrimas por parte de los asistentes.

El concierto tuvo una duración aproximada de dos horas y media, con una producción que incluyó pantallas gigantes, juegos de luces, pirotecnia y sonido envolvente, reafirmando el estatus de la banda como ícono del espectáculo en vivo.

Aunque en redes sociales se había especulado sobre el estado vocal de Axl Rose, el cantante demostró que aún conserva la fuerza escénica que lo caracteriza. Si bien su timbre ha cambiado con los años, la entrega y conexión con el público se mantuvieron intactas. Slash, por su parte, ofreció solos de guitarra memorables que arrancaron gritos y aplausos en cada ejecución.

El evento fue organizado por OCESA y contó con un operativo de seguridad que incluyó filtros de acceso, control de objetos prohibidos y atención médica. No se reportaron incidentes mayores, y la salida del público se realizó de forma ordenada.