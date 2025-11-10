Realiza Hospital “Dr. Valentín Gómez Farías”, del ISSSTE Jalisco, tercera donación multiorgánica del año

El Hospital “Dr. Valentín Gómez Farías”, en Jalisco, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó la tercera donación multiorgánica del año mediante la cual fueron beneficiados pacientes con trasplantes de riñón, hígado y córneas.

La directora del nosocomio, Miriam Eugenia Rubio Robles, explicó que los trasplantes fueron posibles gracias a la voluntad de la familia de un paciente fallecido, cuyos órganos dieron una segunda oportunidad de vida a derechohabientes con enfermedades crónicas o irreversibles.

“Este acto altruista representa esperanza y una nueva oportunidad de vida para decenas de personas”, señaló.

Rubio Robles recordó que, con el objetivo de fomentar la donación de órganos y tejidos que puedan beneficiar a otras personas, el ISSSTE impulsa acciones permanentes de sensibilización entre la derechohabiencia y el personal médico, a efecto de promover una cultura de empatía y conciencia social.

Finalmente, reconoció al equipo multidisciplinario del Hospital “Dr. Valentín Gómez Farías”, cuya labor permitió llevar a cabo las intervenciones médicas para lograr con éxito los distintos trasplantes.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE reconoce el gesto solidario y altruista de las familias que toman la decisión de donar los órganos de un ser querido, en medio de un momento difícil; a la vez, recuerda a quienes deseen ser donantes voluntarios la importancia de registrarse ante el Centro Nacional de Trasplantes (Centra) https://www.gob.mx/cenatra.