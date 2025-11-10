La Conagua avanza en la implementación del proyecto Acapulco se Transforma Contigo

Inversión estimada en 8 mil millones de pesos

Se concluyeron tres obras estratégicas para la población

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en la implementación del proyecto Acapulco se Transforma Contigo, que incluye acciones de agua potable, saneamiento y prevención de inundaciones, con una inversión estimada en 8 mil millones de pesos, para el beneficio de casi 800 mil habitantes.

En materia de agua potable se concluyó la construcción del cruce del acueducto Papagayo II sobre el lecho del río La Sabana, con el fin de incrementar su profundidad y, con ello, reducir los riesgos de afectaciones provocadas por la erosión del mismo lecho del cauce. Con esta obra también se tendrán mejores condiciones ante los efectos del cambio climático, que provoca lluvias cada vez más intensas y puntuales.

Otra de las acciones concluidas es la reparación de una fuga en el acueducto Lomas de Chapultepec, infraestructura que se mejora para reducir los riesgos de interrupción en el servicio de abasto de agua potable.

En materia de reducción de riesgos de inundaciones por desbordamientos, se concluyó el desazolve de canales pluviales, con lo cual se favorece el libre flujo del agua de lluvia, en beneficio de la población.

Asimismo, se mantienen los esfuerzos para concluir otras acciones en los tres rubros. En materia de agua potable, por ejemplo, se trabaja en la sobreelevación de equipos de bombeo en pozos radiales de los acueductos Papagayo I y Lomas de Chapultepec, se construyen sistemas de pozos radiales, se desarrolla la red de agua potable para la zona poniente, se trabaja en redes de distribución y se reconstruyen 41 sistemas en comunidades rurales.

En materia de saneamiento, se rehabilitan y modernizan más de 20 plantas de tratamiento de agua residuales, se rehabilitan y construyen colectores marginales en el arroyo El Muerto y cárcamos de bombeo, se construye infraestructura para el uso de agua tratada, se ordenan las descargas a la bahía y se mejora el esquema de operación de las plantas de tratamiento.

Para prevenir inundaciones, se construyen obras de protección en los arroyos San Agustín y Colacho, se limpian y desazolvan ríos y arroyos, se reencauzan los arroyos Seco, El Perro y El Muerto, se construye el sistema de drenaje pluvial y se trabaja en la revegetalización y la creación de espacios públicos en las riberas de los ríos.

Con el avance de obras en Acapulco, Conagua refrenda el compromiso de colaborar con el gobierno de Guerrero, para realizar mejoras en los entornos locales y, con ello, lograr el bienestar de las y los acapulqueños.