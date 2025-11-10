La UAEMéx invita a participar en la Colecta Regional de Invierno 2025

En Toluca, la recepción de los donativos se realizará en el Gimnasio “Soraya Jiménez” de la Facultad de Ciencias de la Conducta, hasta el 27 de noviembre

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) convoca a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la 24 Colecta Regional de Invierno, que tiene como propósito coadyuvar con comunidades de la entidad que lo necesitan, a mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

El jefe del Departamento de Protección Universitaria, Ruggiero Olivera Guadarrama, explicó que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, para la temporada 2025-2026 se prevén un total de 48 frentes fríos.

Algunos de ellos, abundó, impactarán en las zonas altas del Estado de México, así que en esta ocasión, todo lo colectado será entregado en la comunidad de San Pedro Nexapa, en el municipio de Amecameca.

“El objetivo es apoyar a aproximadamente cinco mil personas de todas las edades, que de acuerdo con el INEGI, es el número total de habitantes con el que cuenta esta comunidad”, apuntó.

“Los efectos del cambio climático son inminentes y se van a acrecentar con los años. Con actividades como esta apoyamos a la población beneficiada a disminuir las afectaciones de fenómenos como los frentes fríos”, afirmó.

Las personas interesadas en participar en la 24° Colecta Regional de Invierno pueden donar artículos nuevos para mujeres, hombres, niñas, niños y bebés: playeras, pasamontañas, guantes, calcetines, suéteres, bufandas, cobijas y juguetes -de preferencias, didácticos, que no requieran pilas y no sean bélicos.

En Toluca, la recepción de los donativos se realizará en el Gimnasio “Soraya Jiménez” de la Facultad de Ciencias de la Conducta, hasta el 27 de noviembre, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Ruggiero Olivera Guadarrama invitó a la comunidad universitaria a participar en la 24° Colecta Regional de Invierno, apoyar a personas que lo necesitan y abonar a la retribución social que distingue a la comunidad de la UAEMéx.