¿Podrá Claudia Sheinbaum superar el reto del asesinato de Carlos Manzo?

– TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Nadie hoy, ni fuera ni dentro de México, podría negar que la ejecución del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, despertó al México político, casi bronco, en contra todo lo que representan ese muégano populista, con vinculaciones inocultables con el narco, de la 4T-Claudia Sheinbaum–Andrés Manuel López Obrador.

Nunca antes este muégano amlista había reaccionado con urgencia como en este caso.

Arrepentidísima de no haberle enviado el apoyo de agentes de la Guardia Nacional, del Ejército, reclamado por todos los medios reiteradamente durante las últimas semanas de su vida por el edil para proteger su vida, de sus hijos y esposa, de los ciudadanos de Uruapan y para conjuntamente con sus policías municipales con él mismo -portando su chaleco blindado- a la cabeza para combatir a los grupos delincuenciales que, dijo, pululan por los cerros y campos aledaños a su alcaldía, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno no encuentran cómo restaurar lo que es imposible ya revertir: volverle la vida a Carlos Manzo.

Por no escucharlo ni apoyarlo, lo mataron.

Su indolencia, su abandono -perverso o no- los hace cómplices de esta ejecución.

Así lo percibimos millones de mexicanos y, sin duda, todos los habitantes de Uruapan.

¿Cómo que le enviaron militares… y 15 días después se los quitaron?

Poco después, un joven de 17 años ejecutó con 7 balazos a Manzo.

Hoy, 10 días después de todo esto, la ira, profunda irritación de los mexicanos no amaina.

En este lapso, los habitantes de Uruapan, todos -comerciantes, productores, empleados, obreros, mujeres, jóvenes, todos- llevan media docena de marchas y concentraciones en que participan un tercio de los ciudadanos que culminan en la misma plaza donde asesinaron al alcalde Manzo.

Los gritos y expresiones de reclamo han ido modificándose de vivas y aplausos a su alcalde sacrificado, a señalar la complicidad y culpabilidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la presidenta Claudia Sheinbaum, a exigir la salida de ambos.

Fue muy poderoso en todo el país el efecto que tuvo el señalamiento de la ya alcaldesa de Uruapan, la viuda de Carlos Manzo, de Grecia Quiroz, al indicar que ella fue a su encuentro con la mandataria a Palacio Nacional, no para transar, ni para “doblar las manos”, sino para reclamar lo ocurrido… para luego cerrar su discurso con: habrá voto de castigo en 2027.

Más aún cuando ella misma reveló que apenas tomaba posesión del relevo de su marido y ya la estaban amenazando de muerte.

En la fuerza popular que tomó el joven alcalde asesinado y su movimiento del sombrero, que ahora sigue a su viuda Grecia Quiroz, no solo influye la ineptitud dolosa del gobierno de Sheinbaum, sino el hartazgo ciudadano a los excesos, corruptelas sin límites y agandalles impunes de los grandes personajes de la 4T.

Ha pegado directo en la franja de flotación de la credibilidad ciudadana lopezobradorista el que Adán Augusto López -coordinador de la mayoría senatorial de Morena-, sea exhibido todos los días durante los últimos 3 o más meses, sin que pase absolutamente nada, vinculado a su ex secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y a media decena de otros altos funcionarios cómplices por el caso del cártel tabasqueño de La Barredora y con la red de huachicol fiscal.

Pero, sobre todo, por su actitud arrogante de “a mi me la pelan”, exhibida luego de ser captado por demás campante, despreocupado, viendo deportes o las redes de su senadora favorita, la chihuahuense Andrea Chávez en su ipad.

Una actitud que no es exclusiva del senador Adán Augusto López, sino que se replica en la desfachatez del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, virtualmente exonerado por el voto de la mayoría de su partido por el cargo de violación de su media hermana; actitud arrogante asumida igualmente por el diputado y vocero de la 4T Arturo Ávila, quien fue evidenciado con una casa de 4.8 millones de dólares en San Diego, California; por la actitud retadora y más allá de lo arrogante de Gerardo Fernández Noroña, quien fuera presidente del Senado por la gracia y dedo de López Obrador; por la arrogancia de la pareja formada por el ex presidente de San Lázaro, el morenista Sergio Gutiérrez Luna y su esposa la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida en redes como “dato protegido” exhibidos en redes sociales portando alhajas, zapatos y vestimentas de millones de pesos; y ni que decir de las corruptelas y excesos de los hermanos Andrés Andy, José Ramón y Gonzalo Bobby López Beltrán, con viajes y casas multimillonarios por el mundo sin haber trabajado nunca.

A todo ello se suman las arrogancias de personajes como el líder sindical, empresario y diputado de Morena, Pedro Haces, quien con el mayor de los desparpajos exhibe fiestas en su lujosa hacienda de Tlalpan o en hoteles sobresalientes de la capital del país, o de Madrid, al tiempo que se aparece en juegos de beisbol en alguna gran ciudad de Estados unidos o en corridas de toros en España.

Todo esto y muchas otras corruptelas y arbitrariedades, sumadas al pésimo efecto social dejado por las multimillonarias obras inútiles y voluntariosas de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya que devastó la selva y la red de cenotes de Yucatán; la refinería de Dos Bocas, que sigue sin refinar nada; y el aeropuerto Felipe Ángeles al que el presidente Donald Trump casi acaba de dictar una muerte rápida al retirarle el permiso a 13 líneas para viajar de Estados Unidos a ese aeropuerto; y la absurda decisión de destinar a Pemex miles y miles de millones de dólares requeridos para salud, medicinas, seguridad y otros males del momento que han dado soporte al crecimiento popular opositor de personajes y liderazgos como el de Carlos Manzo.

¿Logrará Sheinbaum superar este reto, sobre todo cuando AMLO ya ha filtrado que regresa a recorrer el país para, bajo el pretexto de promocionar su último libro, intentar recuperar el liderazgo de la 4T que se le ha diluido en un año de autoexilio en Palenque?

¡Uy! Eso está de terror…

