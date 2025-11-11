Dan por concluida la temporada de incendios forestales 2025 en Q. Roo

Se combatieron 29 eventos ete año

Disminución significativa en el número de siniestros registrados, respecto a ciclos anteriores

Chetumal.– La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) participó en la reunión que dio por concluida la temporada de incendios forestales 2025 en Quintana Roo. Esta reunión, encabezada por el titular de la Conafor, Ing. José Javier May Chan, junto a los representantes del Centro Estatal de Manejo del Fuego, presentó el balance general del año, destacando una disminución significativa en el número de siniestros registrados respecto a ciclos anteriores.

Durante la sesión, se informó que en 2025 se combatieron 29 incendios forestales, con una afectación total de 6,717.84 hectáreas. Estas cifras reflejan una reducción importante derivada del trabajo coordinado entre brigadistas e instituciones estatales, municipales y federales.

El Ing. José Javier May Chan, encargado de la coordinación operativa del Centro Estatal de Manejo del Fuego, señaló que este logro es resultado del esfuerzo que se realiza en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezada por Guillermo Núñez Leal, y de los equipos especializados en combate al fuego.

“Estamos orgullosos del trabajo realizado por nuestros brigadistas y de la coordinación interinstitucional que permitió atender cada siniestro de manera oportuna”, afirmó.

Durante el análisis de resultados, se destacó que, en muchos casos, la causa de los incendios es desconocida, por lo que una de las prioridades para el próximo año será fortalecer la investigación post-incendio para mejorar las estrategias de prevención. Los meses con mayor número de incidentes fueron abril (8 incendios) y mayo (14 incendios), coincidiendo con la temporada más seca.

El Centro Estatal de Manejo del Fuego está conformado por brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado (Sema), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y pipas de Conagua, quienes mantuvieron una coordinación permanente durante toda la temporada.

Asimismo, se presentó el plan de acción 2026, que contempla reforzar las medidas preventivas, mejorar los esquemas de coordinación entre instituciones y fortalecer la capacitación comunitaria para apoyar a los brigadistas voluntarios.

La Coeproc refrenda su compromiso de proteger los recursos naturales del estado, siguiendo los lineamientos del gobierno humanista que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien ha destacado la importancia del trabajo en equipo y la prevención para salvaguardar el patrimonio ambiental de Quintana Roo.