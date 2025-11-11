Quintana Roo pone en marcha la estrategia Laboratorio en tu Clínica

Se posiciona a la vanguardia nacional

Las muestras se enviarán a laboratorios especializados, evitando largos traslados y costos

Cozumel.- Quintana Roo se convirtió en uno de los primeros estados del país en poner en marcha la estrategia “Laboratorio en tu Clínica”, para realizar muestras de diagnóstico clínico en centros de salud de zonas rurales de difícil acceso y zonas urbanas, una estrategia que pone en el centro de las acciones el bienestar y la salud del pueblo, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa luego de una reunión virtual con el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

Al respecto, la gobernadora del Estado indicó que con este trabajo conjunto se garantiza que el acceso a estudios de laboratorio para personas sin seguridad social sea más accesible y eficiente, además que la entidad continúa a la vanguardia en la detección, análisis y respuesta ante riesgos epidemiológicos, reafirmando el compromiso de priorizar la atención de la salud de las familias quintanarroenses, con servicios más accesibles, humanos y los más altos estándares de calidad.

Por su parte, el secretario de Salud federal David Kershenobich Stalnikowitz, refirió que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), permitiendo una detección y respuesta más rápidas a estas enfermedades que representan desafíos de salud pública significativos en el país.

Asimismo, el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, detalló durante la reunión que en colaboración con IMSS -Bienestar Quintana Roo hoy es uno de los 4 estados a nivel nacional que cuenta con la estrategia.

También estuvo presente el coordinador del IMSS Bienestar en Quintana Roo, Moisés Toledo Pensamiento, quien explicó que “Laboratorio en tu Clínica” es una estrategia liderada por IMSS – Bienestar en coordinación con Correos de México, y bajo este esquema, las muestras de laboratorio se toman en centros de salud de zonas rurales de difícil acceso y zonas urbanas dentro de la ciudad como Cancún, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal y se envían a laboratorios especializados con el apoyo logístico de Correos de México, evitando largos traslados y costos para el paciente.

El objetivo de esta estrategia es poner en el centro de las acciones el bienestar y la salud del pueblo como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, ya que se busca hacer más accesible y eficiente el acceso a estudios de laboratorio para personas sin seguridad social.

En este contexto, se destacó que en el estado hay 5 laboratorios de salud centrales y 73 unidades tomadoras de muestras y para 2026, se agregarán 8 unidades tomadoras de muestras más, 5 en la zona norte y 3 en la zona sur.

Rehabilitación de las Villas del Cedar en Cancún

Cancún.– La gobernadora Mara Lezama Espinosa constató la rehabilitación de las Villas Deportivas del Centro de Alto Rendimiento de Cancún (Cedar), una obra que –dijo– simboliza el compromiso de su gobierno con la transformación real del estado, “con hechos, corazón y resultados”.

Con una inversión superior a 11 millones de pesos provenientes del programa federal Efideporte, en colaboración con el Grupo Mera, se llevaron a cabo trabajos integrales de remodelación en las instalaciones, que permitirán albergar a 80 atletas durante sus procesos de formación y competencia.

“Cuando invertimos en deporte, invertimos en bienestar, en salud y en el futuro de nuestra juventud”, afirmó la Gobernadora, al destacar que cada espacio rehabilitado es muestra del compromiso con el esfuerzo y la disciplina de las y los deportistas quintanarroenses.

Mara Lezama subrayó que esta obra es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, a través de un fondo mixto destinado a fortalecer la infraestructura deportiva y ofrecer espacios dignos a quienes representan a Quintana Roo en competencias nacionales e internacionales.