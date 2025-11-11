Registra Cancún una reducción de viajeros procedentes de los EU

Ajustes en rutas internacionales

Cierre parcial del gobierno en ese país afecta la operación de vuelos comerciales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los más transitados de América Latina, ha registrado una ligera disminución en el flujo de pasajeros por vía aérea durante las primeras semanas de noviembre de 2025. La baja se atribuye principalmente a ajustes en las rutas aéreas internacionales, especialmente desde Estados Unidos, donde el cierre parcial del gobierno ha afectado la operación de vuelos comerciales.

Según datos recientes, las principales rutas aéreas hacia Cancún —como las provenientes de Houston, Miami, Atlanta y Nueva York— han reportado una caída sostenida en el tráfico de pasajeros, en algunos casos con cifras de doble dígito. Esta tendencia se ha visto agravada por la reducción de personal en control aéreo y seguridad aeroportuaria en EU, derivada del cierre de dependencias federales.

Aerolíneas estadounidenses han comenzado a cancelar o reprogramar vuelos hacia Cancún, lo que ha generado retrasos y afectaciones para miles de viajeros. El caos aéreo ha impactado no solo a turistas, sino también a operadores turísticos y prestadores de servicios locales, quienes dependen del flujo constante de visitantes internacionales.

A pesar de la caída temporal, el sector turístico mantiene una perspectiva positiva. La apertura del Aeropuerto Internacional de Tulum ha comenzado a captar nuevas rutas desde Estados Unidos, lo que podría compensar la disminución de vuelos directos a Cancún. Además, se espera que el inicio de la temporada alta en diciembre reactive el flujo de viajeros, especialmente desde Canadá, Europa y Sudamérica.

Las autoridades aeroportuarias y turísticas han implementado estrategias para mitigar el impacto:

– Reforzar la promoción turística en mercados alternativos.

– Coordinar con aerolíneas para mantener conectividad regional.

– Ofrecer incentivos a operadores turísticos para redirigir vuelos hacia destinos cercanos como Tulum y Cozumel.