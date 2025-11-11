Desarticulan banda que operaba con apps de citas

Detienen a 4 personas en Playa

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a una banda delictiva que operaba en Playa del Carmen, utilizando plataformas digitales de citas para contactar a sus víctimas, drogarlas y despojarlas de sus pertenencias.

El fiscal Raciel López Salazar detalló que la investigación comenzó tras la denuncia de una persona que acordó un encuentro a través de una aplicación con un individuo identificado como Adrián “N”, quien fue invitado al domicilio de la víctima en la colonia Ejidal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Adrián “N” llegó en una camioneta acompañado de Juan José “N”, alias “Hunter”, y María Eneida “N”. Esta última fue señalada como la responsable de disolver diez pastillas en un vaso con bebidas alcohólicas, que posteriormente Adrián llevó al interior del departamento, ingresando solo.

Durante el transcurso de la cita, otro integrante del grupo, Rodrigo “N”, se sumó al plan. Una vez que la víctima perdió el conocimiento, los cuatro implicados sustrajeron diversos objetos de valor, incluyendo teléfonos celulares, computadoras, mochilas y tarjetas bancarias. El monto total del robo asciende a 392 mil pesos.

Los presuntos responsables fueron detenidos mediante una orden de aprehensión por el delito de robo agravado y actualmente se encuentran bajo prisión preventiva justificada. La audiencia para definir su situación jurídica está programada para este martes.

La FGE no descarta que esta banda esté relacionada con otros casos similares ocurridos en la zona, por lo que se mantiene abierta la línea de investigación.