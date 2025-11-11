A casi un año de gestión, Isaac Montoya ha entregado buenas cuentas a los naucalpenses

“Hay finanzas sanas y responsables”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Empresarios, Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), asociaciones civiles y representantes populares del municipio reconocieron el trabajo del presidente municipal Isaac Montoya, que, a unas semanas de cumplirse un año de gestión, ha entregado buenas cuentas a los naucalpenses.

Sobre el particular, el quinto regidor, Paulo Lara, destacó que «propios y extraños han notado el cambio en la forma de gobernar del alcalde, quien con hechos y no palabras, ha demostrado que de la mano de sus colaboradores está regresando a Naucalpan a los primeros lugares de los municipios que conforman la entidad mexiquense», dijo.

Al respecto, el mandatario municipal aseguró que «gracias al manejo responsable de los recursos públicos, y después de muchos años, hoy nuestro municipio cuenta con finanzas sanas», remarcó.

Puntualizó que » por ello, recibimos, a nombre del Ayuntamiento, una mención especial por destacar con el puntaje más alto en el apartado de manejo adecuado de las finanzas públicas del reconocimiento al esfuerzo hacendario municipal “José María Morelos y Pavón”, Convocatoria 2025.

Este reconocimiento -continuó- fue entregado por el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y del Instituto Hacendario, en el marco de la XXVI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, constituida en la XXVI Asamblea Anual del Consejo Directivo del IHAEM.

«Agradezco al gobierno del Estado de México, dirigido por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a la Secretaría de Finanzas y al Instituto Hacendario mexiquense, por reconocer el buen desempeño de las haciendas municipales», concluyó.