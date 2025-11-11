Presupuesto federal aprobado castiga a México y al Edomex: Ruiz Sandoval

“Afecta a las familias más vulnerables”

Toluca, Méx.- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 vuelve a castigar a México y al Estado de México, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, al señalar que Morena y sus aliados aprobaron un presupuesto injusto, regresivo e insensible que afecta a las familias más vulnerables.

La dirigente estatal explicó que aunque el gobierno federal presuma casi 300 mil millones de pesos para el Estado de México, el aumento real es raquítico y que no está destinado a lo necesario.

“El PRI votó en contra, no por cálculo político, sino por convicción y dignidad. No podemos ser cómplices de un presupuesto que abandona la salud, castiga la educación, debilita la seguridad y condena al campo. Exigimos que el ejercicio de este presupuesto se transparente y se rinda cuentas peso por peso”, puntualizó.

Detalló que en el Estado de México el Fondo de Salud Estatal se redujo casi al 70 %, pasando de 6,300 millones a 2,000 millones de pesos; un recorte de 1,600 millones de pesos en educación y más de 160 millones menos que eran para infraestructura escolar.

El presupuesto aprobado confirma las mentiras y el cinismo de Morena al usar la pobreza de forma electoral y como control político, sentenció.

“Los pobres nunca fueron su prioridad, tampoco las madres de niñas y niños con cáncer, ni los municipios que enfrentan la inseguridad sin apoyo, ni el campo que hoy está severamente castigado”, denunció.