En Ecatepec hay lucha frontal contra el huachicoleo de agua

Afirma la alcaldesa Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss informó que tras el “Operativo Caudal”, que intervino 11 inmuebles del municipio, se logró la recuperación de más de 198 millones de litros de agua que se extraían al mes clandestinamente, lo que equivale a alrededor de 20 mil pipas.

Cisneros Coss dijo que desde el primer día de su gobierno inició el combate firme y frontal contra el huachicoleo del agua, el cual fue una de las formas de corrupción más dañinas que ha sufrido el municipio y que gobiernos anteriores solaparon.

Afirmó que derivado del mencionado operativo, encabezado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México, se incautaron 11 inmuebles de Ecatepec donde se extraía agua de manera clandestina, liderados por organizaciones y sindicatos que comercializaban el líquido a precios elevados.

Explicó que tan solo de un pozo extraían hasta 600 mil litros de agua al día, lo que equivale en las 11 tomas intervenidas a alrededor de 198 millones de litros al mes o 20 mil pipas de 10 mil litros, líquido que ahora se utiliza para mejorar el suministro por la red.

Cisneros Coss dijo que, gracias a diversas acciones realizadas por el gobierno municipal, más de 300 mil habitantes de Ecatepec han recuperado el agua por la red, además de que el suministro en pipas dejó de ser negocio de unos cuantos.

“Gracias a todas las acciones más de 300 mil habitantes de Ecatepec han recuperado el agua por la red. Esa era la magnitud del robo, hoy esa agua vuelve a los hogares, una demanda histórica, que el agua regrese por la red. Desde que iniciamos esta transformación con honestidad, hace un año, asumimos el compromiso claro que el agua dejara de ser un negocio para unos cuantos y se volviera un derecho pleno de los y las ciudadanas”, comentó.