“Regálame esta noche”, un Homenaje a Roberto Cantoral

Presentan el disco en una gala

Uno de los compositores hispanohablantes más reconocidos a nivel mundial

Texto y fotos: Asael Grande

La noche del sábado 13 de mayo de 2023, Fernando de la Mora, Javier Camarena y Eugenia León ofrecieron un emotivo concierto en la majestuosa Sala Principal del Palacio de Bellas Artes para recordar al compositor Roberto Cantoral con la interpretación de algunas de las obras más reconocidas del autor de El reloj, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Con un emotivo concierto, la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colaboración con la familia de Roberto Cantoral, se recordó la trayectoria de uno de los compositores más relevantes de México con Regálame esta noche, Homenaje a Roberto Cantoral. Por este motivo, se presentó a medios de comunicación en el Centro Cultural Roberto Cantoral, el álbum de dicho recital de gala en la que, bajo la dirección musical de Enrique Patrón Rueda, participaron los tenores Javier Camarena y Fernando de la Mora, así como la cantante Eugenia León, con la producción artística de José Cantoral.

El tenor Fernando de la Mora, una de las voces operísticas reconocidas en escenarios nacionales e internacionales, quien se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes de México como en la Ópera del Metropolitan de Nueva York, el teatro de la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, entre otros, comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN: “el hecho de que este homenaje se haya presentado en el Palacio de Bellas Artes, con esa calidad en ese escenario maravilloso, creo que se le dio el honor que merece Roberto Cantoral, ese hombre enamoró a México, con sus composiciones logró el más alto nivel de creación”.

Por su parte, Eugenia León, intérprete de El fandango aquí, es un ícono del folclor mexicano y una de las voces más privilegiadas, compartió estar “feliz, siempre que se participa en un proyecto de estas alturas, con este coctel musical, se vuelve un privilegio, por el legado de Roberto Cantoral, que durará por muchísimos años, sus canciones son clásicos, y los clásicos nunca pierden vigencia, son atemporales, lo que se dijo hoy va a quedar en el futuro, y los jóvenes que vayan a descubriendo su obra, la van a tomar como suya, es como leer un libro de García Márquez”.

El productor del disco Regálame esta noche, José Cantoral, hijo de Roberto Cantoral, dijo: “estamos de manteles largos, muy emocionados, llegó el momento con estas voces extraordinarias, con el homenaje a mi padre en el Palacio de Bellas Artes, es un regalo para todos sus fans, para las nuevas generaciones, es un material que se hizo con mucho cariño, con mucho amor, sobre todo, con mucho talento, logramos hacer magia”.

Durante la conferencia de prensa, la actriz Itati Cantoral, habló sobre este homenaje a su padre, el compositor Roberto Cantoral: “tener a estas personas (Javier Camarena, Fernando de la Mora, Eugenia León) son unos reyes del canto, la señora Eugenia León, cantó las canciones de mi padre como nadie lo hace; fue una de las noches más importantes de mi vida cuando estuve en Bellas Artes al escuchar sus voces, vibraba Bellas artes, vibramos todos con la música, es el sueño de toda mi familia hecha realidad”.

Cabe destacar que Roberto Cantoral fue uno de los compositores hispanohablantes más reconocidos a nivel mundial. Su obra, en diferentes géneros musicales, traspasó fronteras y se mantiene viva. Fue bautizado como el “Señor Festival”, por haber encabezado los primeros lugares de los certámenes en los que participaba, como el Festival de la Canción Latina o el Festival de la OTI en México.

