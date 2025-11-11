LA CHIMENEA APAGADA, UNA OBRA ESCALOFRIANTE Y LLENA DE MISTERIO

Conquista en su estreno a sus padrinos Anette Michel y Hernán Mendoza

La Teatrería se convirtió en el escenario del esperado estreno de La Chimenea Apagada, una obra escrita y dirigida por Víctor Civeira, que combina misterio, suspenso y un toque de lo sobrenatural para explorar las pasiones humanas más intensas.

Bajo la premisa “Hay lugares peores que el infierno”, la puesta en escena transporta al público al año 1945, a una casa de campo en Valle de Bravo, donde dos hermanas se reencuentran tras años de distancia. Sin embargo, pronto se revela que la reunión tiene tintes siniestros: Inés y Clara guardan un secreto que cambiará el destino de Marco, un hombre que llega a sus vidas sin imaginar lo que le espera.

Anette Michel y Hernán Mendoza fueron los encargados de apadrinar la noche del estreno. Ambos desearon éxito a los actores y a los productores Marina Morris y Eric Amorós.

“Hay que apoyar al teatro; es tan difícil montar una obra y que se conjuguen todos los elementos”, señaló Mendoza, quien además felicitó a su esposa, Alejandra Briseño, por su destacada interpretación de Inés.

Por su parte, Anette Michel expresó que La Chimenea Apagada es una de las mejores obras que ha visto: “Nunca imaginé cuál sería el desenlace de la trama; logra cautivar al espectador desde el primer minuto”.

La obra se presentará en La Teatrería hasta el 31 de enero de 2026. El elenco está conformado por Eduardo Reza, Marcia Uruchurtu y Alejandra Briseño.

Sinopsis

La Chimenea Apagada narra el reencuentro de dos hermanas, Inés y Clara, que cargan con una penitencia eterna. Aparentemente opuestas —una inocente y enamorada, la otra audaz y decidida—, ambas ocultan un secreto inconfesable.

Marco, objeto del deseo de las dos, desencadena un conflicto que ninguna hubiera querido experimentar.

A través de un texto envolvente y una atmósfera cargada de simbolismo, la obra explora temas como el deseo, la culpa y la imposibilidad de escapar del propio destino.

Sobre la puesta en escena

Con tintes de tragedia y un profundo trasfondo humano, La Chimenea Apagada