La oposición demanda declarar la desaparición de poderes en Michoacán

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

El gobernador “moreno” de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sorprendió ayer al anunciar que la fiscalía estatal, que se supone autónoma, investiga a los guardaespaldas del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, por haber ultimado al adolescente que momentos antes había asesinado al alcalde.

Esta averiguación obedece a que el joven sicario ya había sido neutralizado, es decir, que ya no representaba una amenaza para nadie.

Los antecedentes de otros atentados contra personajes relevantes indican que los ejecutores materiales son sacrificados, obviamente, para que no revelen quién los contrató para cometer el crimen. Esto asegura la impunidad a quienes son denominados como “autores intelectuales”.

En el conflictivo caso del atentado contra el alcalde y cabeza de una corriente opositora conocida con el nombre genérico de “movimiento del sombrero”, porque el sacrificado funcionario aparecía en público siempre con una prenda de ese tipo.

La sorpresa de que se investiga a los encargados de protegerlo –los cuales se supone fueron seleccionados por el mismo alcalde– deriva del hecho de ser anunciada por el gobernador michoacano, quien siempre fue considerado rival político del sacrificado alcalde. De acuerdo con diversas encuestas y análisis, el sacrificado Manzo Rodríguez vencería en las próximas elecciones de gobernador, programadas para 2027, a cualquiera de los aspirantes a candidato de Morena y sus partidos satélites.

Esto, en principio, contravendría los deseos de Ramírez Bedolla, quien ya tiene candidato a sucederlo. Se dice en medios políticos de Michoacán que, en reunión con sus principales colaboradores, el mandatario michoacano aseguró que de “esa mesa” saldrá su sucesor.

Los conocedores sostienen que el actual gobernador desea bloquear al senador Raúl Morón, quien fue el candidato elegido por la dirigencia de Morena para llegar al Palacio de Gobierno de Morelia, pero quedó eliminado por decisión de los organismos electorales, acusado de ilegal propaganda anticipada y no reportada. En tal circunstancia, Ramírez Bedolla entró como candidato sustituto y ahora es señalado como responsable de bloquear a Morón.

Por supuesto, el mandatario en funciones tampoco está de acuerdo con entregar el poder a un candidato de oposición o independiente, como sería el asesinado Manzo Rodríguez.

Para más, aunque no está probado, Ramírez Bedolla es acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada que impera en su estado y contra la cual combatía el presidente municipal asesinado.

Estas circunstancias dieron ocasión para que, en la Cámara de Diputados federal, la coordinadora de la bancada de MC, la ex gobernadora (priista) de Yucatán, Ivonne Ortega, presentara una moción para solicitar al Senado iniciar el proceso para declarar la desaparición de poderes en Michoacán.

Ortega argumentó que los recientes asesinatos de autoridades en funciones y empresarios son evidencia de las condiciones de ingobernabilidad que atraviesa la entidad, bajo el asedio y control de los grupos delictivos que, ante la inacción del gobierno estatal, extorsionan a los sectores productivos.

La coordinadora de MC señaló que durante las pasadas dos décadas, Michoacán ha sido uno de los principales epicentros de la violencia criminal en México, consecuencia del crecimiento de organizaciones delictivas como la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, entre otras, que han capturado actividades periodísticas, económicas y sociales.

De acuerdo con nota del diario La Crónica, la legisladora emecista exhortó al Senado a ejercer las facultades que le otorga la Constitución federal para nombrar un nuevo gobierno, en reemplazo del que encabeza el multimencionado Ramírez Bedolla.

“El nombramiento de la persona titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna de la persona titular de la Presidencia de la República con aprobación de las dos terceras partes de las personas integrantes presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.

Esto significa que la propuesta de la coordinadora de los diputados de MC no pretende sacar a Morena del poder de Michoacán, pues su mayoría en el Congreso de la Unión le asegura que el reemplazo será otro miembro del oficialismo.

Demandar la desaparición de poderes en Michoacán no es ninguna novedad. Desde mayo de 2013, el PAN ya había demandado iniciar ese proceso y está de más recordar que tanto el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, acusan al también ex presidente Felipe Calderón Hinojosa de haber desatado la violencia en el país a raíz de su plan de rescate de Michoacán. Claro se les olvida que la intervención federal fue solicitada por un distinguido militante de Morena, el ex gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel, ahora cercano funcionario del equipo de la presidenta (con A).

Por cierto, el mencionado senador y frustrado candidato a gobernar Michoacán, Raúl Morón, en su busca de ser nominado de nueva cuenta, ayer se distinguió como uno de los principales defensores del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien fue dirigente nacional de Morena, posición desde la cual recibió acusaciones de haber estado vinculado con el llamado “rey del huachicol”, Sergio Carmona, quien fue asesinado al estilo de “el padrino”, en una barbería. Existen constancias de que el entonces presidente de Morena viajó en aviones propiedad del presunto delincuente, cuyo hermano es ahora testigo protegido de autoridades de los Estados Unidos.

Delgado Carrillo compareció ayer ante el pleno del Senado, en donde intentó convencer de las bondades de los cambios en su dependencia, iniciados desde el sexenio anterior, algunos de cuyos aspectos destacados son la llamada “nueva escuela mexicana” y las universidades (obviamente) del bienestar que llevan el nombre de Benito Juárez.

También, el funcionario cargó lo malo en materia de educación pública a los anteriores gobiernos.

El idílico panorama presentado por el titular de la SEP y secundado por los legisladores del oficialismo, entre los que estaba el mencionado senador michoacano Raúl Morón, fue desvirtuado por los legisladores de oposición. Para empezar, Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC:

“Comienzo por algo que debería de ser obvio, toda evaluación es un espejo que nos permite ver en dónde estamos para, entonces, poder decidir con responsabilidad hacia dónde nos dirigimos.

«Las evaluaciones no son un castigo, las evaluaciones no son una amenaza ni tampoco un obstáculo. Por eso me preocupa profundamente lo que está ocurriendo en materia de evaluación educativa.

“Primero, la desaparición de Mejoredu se dio sin un relevo institucional claro, sus funcionarios no fueron absorbidos por ninguna unidad de la Secretaría de Educación Pública y su personal, que fueron más de 300 especialistas, fue cesado sin transferencia de atribuciones.

“En segundo lugar, para 2026 se concretó un recorte presupuestal de más del 60% al área de evaluación, seguimiento y mejora dentro de la secretaría, es decir, el gobierno debilita a sus propios equipos encargados de medir el desempeño del sistema educativo y al hacerlo, renuncia a la evaluación como un acto de responsabilidad pública”.

Más severa fue la senadora panista Gina Geraldina Campuzano González:

“Secretario Mario Delgado, vi su comparecencia anterior y para mí dejó mucho que desear.

“La educación es evidente que no es prioridad en este gobierno. Le están robando el futuro a nuestros hijos, han hecho de la educación en México un nido de adoctrinamiento comunista y han permitido que gente que promueve un régimen autoritario diseñe los libros de texto de nuestros niños.

“Por cierto, qué corrupto salió Sady Arturo Loaiza, un venezolano denunciado por pedir moches en la Secretaría de Educación, otro que se roba el dinero de los mexicanos”.

“Han fracasado con la juventud”, sostuvo la legisladora.

“¿Para qué alcanzan las becas si los salones no tienen ni techo?, dijo e hizo un recuento:

“Más de 54 mil escuelas no tienen agua. Más de 25 mil no tienen electricidad. Menos van a tener internet.

“¿Y a los maestros qué les espera si en el presupuesto 2026 no hay nada etiquetado para ellos?”.