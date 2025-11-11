Clima gélido se mantendrá toda la semana.

Pegan masa de aire ártico y frentes fríos en gran parte del país

Alertan de evento de “norte” y fuerte oleaje en la Península de Yucatán

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13, que se desplaza hacia la Península de Yucatán, seguirá afectando esta semana las zonas norte, centro y noreste del territorio mexicano con un ambiente frío en las próximas horas, mientras que un nuevo sistema frontal ya se aproxima.

Se registran precipitaciones fuertes en la región montañosa de Veracruz y el oeste de Tabasco, además de chubascos en Puebla, Veracruz capital y Campeche, y lluvias aisladas en estados del centro y sur como Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

“Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), las Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) permanecen desplegadas en las zonas más afectadas, realizando recorridos de verificación, atención a comunidades vulnerables y monitoreo constante de ríos y laderas.

En la Península de Yucatán, el ambiente frío se mantendrá cuando mucho hasta el jueves, ya que desde el próximo fin de semana retornará el aire marítimo tropical a la zona, y se incrementará de nueva cuenta el potencial de lluvias; lo cual también haría que las temperaturas comiencen a incrementarse.

El gobierno quintanarroense, por su parte, exhortó a la población a mantenerse informada, evitar actividades acuáticas durante los periodos de viento intenso y reportar cualquier emergencia al 911. Protección Civil estatal mantiene vigilancia constante de los fenómenos meteorológicos propios de la temporada.

El SMN reportó que otros de los efectos que se mantendrá serán los siguientes:

Evento de Norte y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec)

Evento de Norte y oleaje elevado con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste mexicano, con lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Se mantendrá clima gélido en el norte y centro del país

El ambiente gélido continuará principalmente en el norte, donde se estiman temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas en zonas altas de Durango, y de -10 a -5 °C en áreas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos (noroeste), Ciudad de México y Oaxaca.

Ya viene el frente frío 14

El SMN explicó que este miércoles 12 de noviembre, la masa de aire ártico modificará ligeramente sus características térmicas y eso permitirá un gradual ascenso de las temperaturas sobre entidades oriente y centro del país, además de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Sin embargo, pronosticó que la noche del jueves y madrugada del viernes, se aproximará e ingresará el nuevo frente frío número 14.

Ese sistema frontal, asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura al noroeste del país, y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras y marcado descenso de las temperaturas en Baja California.

¿Se juntarán la masa de aire y el frente frío 14?

De acuerdo con los pronósticos y mapas del SMN, el frente frío 14 se aproximará a México el día en que la masa de aire ártico ya habrá salido de territorio nacional.

El viernes 14 de noviembre se prevé que ya no haya efectos de la masa de aire ártico, mientras que el frente frío comenzará su ingreso y avance.