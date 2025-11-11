Estrategia Lazos Médicos sin Fronteras salva vida de menor con cirugías de hernia y tráquea

En el IMSS Jalisco

A través de la estrategia “Lazos Médicos sin Fronteras” y el trabajo de la Representación del IMSS en Jalisco, se dio puntual respuesta a un caso de emergencia médica que requirió el traslado aéreo de una menor de cuatro meses que residía en Arizona, Estados Unidos, al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) de Guadalajara.

El doctor Carlos Moreno Valencia, director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) y quien promovió esta iniciativa explicó que la bebé, de nombre Isabella, cursaba con un diagnóstico grave conocido como hernia de Bochdalek y otras complicaciones severas que presentaba en pulmones, a nivel cardiovascular y renal, debido a que esta patología es altamente mortal, por lo que requería cirugías para reparar una hernia y la tráquea.

“Es una anomalía congénita que se produce entre la semana ocho y diez de vida fetal y que se caracteriza por un defecto en el diafragma, provoca que los órganos del abdomen se desplacen a la cavidad torácica, у en el caso de pacientes neonatos afecta el desarrollo pulmonar”, detalló.

Refirió que el 26 de septiembre se concretó su traslado a Guadalajara en ambulancia aérea y arribó a la Unidad de Terapia Intensiva de la UMAE; la paciente fue recibida en incubadora e intubada, al lograr estabilizarla se programó para su cirugía de emergencia, la cual fue exitosa al preservar la vida de la menor.

Dijo que el padre, al estar afiliado a la seguridad social en el IMSS de Baja California y sin mayores expectativas de tratamiento para su hija en el país vecino, acudió al Instituto para solicitar atención para su hija, para lo cual se gestionó la intervención de la UMAE Hospital de Pediatría de Jalisco que atiende a pacientes de la región Noroccidente del país.

El doctor Moreno Valencia dijo que ante la complejidad del caso y debido a que el padre de la menor se encontraba en esta situación se procedió a coordinar y trasladar a la paciente a la mayor brevedad posible, lo cual pone en evidencia la comunicación efectiva y atención medica que brindan los profesionales de la salud del IMSS a la población mexicana sin importar que labore en otro país.

Afirmó que la estrategia garantiza el acceso a los beneficios de la seguridad social y atención médica a personas migrantes “sin límites, sin fronteras, con calidad humana y acompañamiento en todo momento; por ello es que decidimos llamarla Lazos médicos sin Fronteras».

Mariela, madre de Isabella, relató que hace tres años decidieron ir a vivir a Estados Unidos donde Isabella nació con apenas 26 semanas de gestación, al nacimiento requirió ser intubada por problemas respiratorios y tras un estudio que se realizó en el Hospital de Arizona se descubrió que sólo contaba con un pulmón y tenía otras condiciones de salud adversas.

“El hígado estaba presionando el pulmón más pequeño que no se le alcanzó a desarrollar, se debía reparar una hernia de diafragma pero no era posible en ese momento porque era muy prematura, teníamos que esperar hasta que tuviera más peso por lo que estuvo cuatro meses internada y no se realizó el procedimiento”, explicó.

Entre el dolor de ver a su hija luchar por su vida, decidieron que Mariela regresaría con la pequeña a México para reunirse con su esposo y que fuera atendida en la UMAE Hospital de Pediatría del IMSS Jalisco en donde en pocos días le fueron realizados los procedimientos que requería urgentemente para preservar su vida.

“Tenemos poco más de un mes aquí, pero a la semana de llegar repararon su hernia y días después su traqueostomía con las mejores atenciones y los mejores resultados que mi niña ha tenido, cuando llegamos aquí pude darle un beso y decirle que íbamos a estar bien porque habíamos llegado a un buen lugar. Agradezco al IMSS por todo el apoyo que nos están dando, siempre les voy a agradecer la ayuda que nos han brindado y por todo lo que han hecho por nosotros”, enfatizó.