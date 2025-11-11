¿Quién es la máscara? lidera Top Ten dominical

A través de las estrellas

Alcance de más de 11.7 millones de personas

El fenómeno televisivo “¿Quién es la máscara?” continúa conquistando a la audiencia mexicana. En su quinta gala de la temporada 2025, el programa alcanzó más de 11.7 millones de personas, consolidándose como el contenido dominical de mayor audiencia en el país.

La emisión del pasado domingo estuvo marcada por emociones intensas, actuaciones vibrantes y una doble revelación que sorprendió al público. Las celebridades desenmascaradas fueron Cynthia Klitbo, quien interpretaba a Ruby Gloss, y Maribel Guardia, detrás del personaje Mini Chang. Ambas figuras recibieron ovaciones y homenajes espontáneos en el foro de Televisa, en una noche que combinó nostalgia, música y espectáculo.

“¿Quién es la máscara?” es una producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, bajo la dirección de Miguel Ángel Fox. El formato está basado en el exitoso programa surcoreano The King of Mask Singer, creado por Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), y ha sido adaptado en más de 40 países.

Cada emisión presenta a celebridades ocultas tras elaborados disfraces, quienes compiten en duelos musicales mientras el jurado y el público intentan descubrir sus identidades. El programa se transmite los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, y ha logrado posicionarse como un referente del entretenimiento familiar.

Además del alcance masivo, el programa ha generado conversación en redes sociales, donde los seguidores comparten teorías, pistas y reacciones en tiempo real. La quinta gala fue especialmente comentada por la emotiva despedida de Klitbo y Guardia, dos íconos del espectáculo mexicano que dejaron huella con sus interpretaciones.

La producción ha sido reconocida por su calidad visual, creatividad en los disfraces y capacidad para reunir a audiencias de todas las edades. Se espera que en las próximas semanas se mantenga el ritmo de sorpresas y revelaciones, rumbo a la gran final.