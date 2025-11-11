Más de 12 mil elementos de fuerzas federales “sellan” Michoacán

Tratan de evitar “efecto cucaracha”

En marcha, el Plan Paricutín implementado por Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se aplicará un operativo de contención de fuerzas federales para “sellar el estado” y evitar que grupos delictivos entren o salgan de la entidad, anunció la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello, se puso en marcha el Plan Paricutín con 10 mil 506 elementos de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y mil 781 de la Secretaría de Marina.

El general Ricardo Trevilla Trejo presentó detalles del Plan Paricutín, con el que distintas unidades de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea se enfocarán en el combate a la extorsión, generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, evitar el tráfico de enervantes, destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, evitar enfrentamientos entre grupos delincuenciales y, en su momento, “aplicar un plan antibloqueo”.

Adelantó que arribaron como refuerzo mil 980 elementos, para un total de 10 mil 506. Un grupo se encargará de la operación contención, “que consiste en “sellar” Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad, mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, estado de México y Guerrero”.

Dispondrán de cinco helicópteros, un sistema aéreo no tripulado estratégico, 18 drones, 43 sistemas antidrón, cinco células contra explosivos y dos de investigación, tres vehículos desminadores y mil 31 carros militares.

Por parte de la Secretaría Marina, su titular, Raymundo Morales Ángeles, indicó que los mil 781 elementos destinados al Plan Michoacán se dividirán en compañías de infantería de Marina, operaciones en zonas mineras y equipos de desactivación de artefactos explosivos y de operaciones especiales, y células de inteligencia.

Estarán apoyados por cuatro aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; cinco sistemas aéreos no tripulados; ocho helicópteros; seis buques y 108 vehículos.

Todas las acciones se realizarán con estricto respeto a los derechos humanos y apegados a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, subrayaron todas las dependencias.

La seguridad de Michoacán es prioridad nacional”, sostuvo por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al exponer el primer eje de la estrategia presentada. Subrayó que se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a generadores de violencia.

A la vez, dijo, se reunirán con autoridades locales, evaluarán y supervisarán de manera permanente la estrategia y se organizarán encuentros constantes con productores de limón, aguacate y otros cultivos.

Habrá efecto “cucaracha”, advierten

Mientras tanto, especialistas en seguridad avalaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues reconocen que es un esfuerzo para recuperar la paz, pero consideran también que es una reacción a las manifestaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo y piden ir más allá con medidas como atacar las causas de la delincuencia en la entidad.

David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública señala que es una reacción a las críticas por la situación de Michoacán con elementos que podrían mejorar la situación a condición de que los programas y acciones que se instrumenten sean a largo plazo.

“Es una reacción frente a las manifestaciones, al parecer bastante concurridas, lo que se ve en redes sociales, las críticas y los resultados de las encuestas que levantaron mediciones telefónicas, para ver cuál es el impacto que ha tenido el asesinato de Manzo y hay una caída de imagen, de ahí que hayan nuevamente presentado por segunda ocasión este plan a efectos de tratar de amortiguar el impacto del golpe”, refiere. Subraya que no es un plan que tenga por objeto el combate a la inseguridad, sino amortiguar el impacto negativo del homicidio del alcalde; la estrategia es muy similar a la que se aplicó, por ejemplo, en Guanajuato y Ciudad de México.

Respecto a si funciona el despliegue de miles de elementos, señala que lo único que provoca es el “efecto cucaracha”, ya que las células del crimen organizado son móviles, se ocultan, se mueven de un territorio a otro; en cuanto se retiran las fuerzas federales, nuevamente los grupos delictivos se apoderan de los territorios que previamente habían controlado.

Alexei Chévez, otro expertos en el tema, dice que las acciones son un esfuerzo para recuperar la paz y el estado de derecho que no se ha logrado en las últimas tres administraciones.

“Bueno, ojalá y así sea (…) La atención al problema tiene que ser fortaleciendo a las instituciones de seguridad pública, dicen que van a capacitar (…) Se necesita hacer una selección rigurosa de los elementos que van a incorporar, que pasen todos los exámenes de control de confianza, destinar recursos para capacitarlos al menos seis meses”, argumentó Chévez.

Primeros resultados

Autoridades informaron que durante una serie de operativos realizados entre el 6 y el 9 de noviembre de este año, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a 5 presuntos delincuentes que entre sus actividades se dedicaban a la extorsión de agricultores limoneros, además, se logró el aseguramiento de armas y munición.

Estas acciones, según información oficial, forman parte de las estrategias presentadas en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Autoridades informaron que las detenciones y los aseguramientos fueron realizados en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo.

De acuerdo con informes, a los 5 presuntos delincuentes detenidos en Buenavista, se les relaciona con diversas acciones ilegales en la Región de Tierra Caliente. Entre las actividades imputadas se encuentra la extorsión a productores de limón, así como el establecimiento de cobros a comercios de la zona.

Además, también se les relaciona con múltiples homicidios ocurridos en ese territorio y con la distribución de sustancias ilícitas.