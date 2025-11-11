Realiza HG “Dra. Columba Rivera Osorio”, del ISSSTE, jornada quirúrgica articular de rodilla y cadera

Se desarrolló durante cinco días

El Hospital General (HG) “Dra. Columba Rivera Osorio” en Pachuca, Hidalgo, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizó una jornada quirúrgica de reemplazo articular de rodilla y cadera, en beneficio de 34 derechohabientes.

El director del HG “Dra. Columba Rivera Osorio”, José Roberto Medécigo Hernández, indicó que, a través de una planeación que involucró al equipo médico y administrativo, se diseñó una estrategia integral que permitió optimizar recursos, coordinar insumos y ejecutar procedimientos con precisión y seguridad, sin que las cirugías de otras especialidades se vieran interrumpidas.

“Esta jornada benefició a derechohabientes que presentaban cuadros avanzados de gonartrosis y coxartrosis, que son enfermedades degenerativas que limitan la movilidad y deterioran significativamente la calidad de vida. (…) Con esta acción logramos reducir de manera notable las cirugías pendientes del servicio de Traumatología y Ortopedia”, expresó.

Medécigo Hernández detalló que, durante la jornada médica, la cual duró cinco días, se efectuaron reemplazos totales (artroplastias) de rodilla y cadera, procedimiento ortopédico de alta especialidad que sustituye totalmente las articulaciones dañadas, por lo que requiere una logística el, disponibilidad de material quirúrgico específico y personal altamente capacitado.

“Los procedimientos se realizaron sin incidentes, con total apego a los protocolos de seguridad para el paciente. (…) El éxito de esta jornada no solo representa una meta médica alcanzada, sino un avance tangible en la recuperación de la salud y movilidad de las y los derechohabientes beneficiados”, finalizó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE reafirma su compromiso para brindar atención médica de calidad y oportuna a la derechohabiencia.