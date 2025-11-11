Se vislumbra el fin del cierre del gobierno de Estados Unidos tras 42 días de suspensión

Es el más largo de la su historia

Prevén mayor inflación, desempleo y estancamiento

Luego que el Senado aprobara el lunes una extensión presupuestaria, se vislumbra el fin del cierre del gobierno federal de Estados Unidos, el más largo de la historia del país, lo que permitirá reabrir la administración en los próximos días.

El gobierno federal lleva 42 días cerrado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una financiación adicional, superando así el récord de 2018, cuando permaneció paralizado durante 35 días durante el primer mandato de Donald Trump.

Aproximadamente 1.2 millones de empleados federales no han recibido su sueldo desde el 1 de octubre. Miles de vuelos han sido cancelados, una tendencia que se prevé continúe esta semana a pesar de que el Congreso avanza hacia la reapertura del gobierno. La adjudicación de contratos gubernamentales se ha ralentizado, y algunos beneficiarios de ayuda alimentaria no la han recibido.

¿Qué aprobó el Senado?

Tras siete semanas de votaciones fallidas, la Cámara Alta aprobó finalmente el martes por la noche un paquete presupuestario que permitirá reabrir la Administración pública.

El voto favorable se produjo después de que Trump redoblara la presión sobre los legisladores para poner fin al cierre, tras el varapalo sufrido por el Partido Republicano en las elecciones locales de la semana pasada, en las que los demócratas se impusieron con claridad en la Alcaldía de Nueva York y en los gobiernos estatales de Nueva Jersey y Virginia.

La aprobación, con 60 votos a favor y 40 en contra, fue posible gracias a un grupo de ocho demócratas moderados que negociaron con la mayoría republicana una extensión presupuestaria que permite garantizar los subsidios alimentarios para personas de bajos recursos hasta septiembre del próximo año.

El paquete, sin embargo, no incluye la exigencia del Partido Demócrata de prolongar los subsidios sanitarios de la Ley de Cuidado Asequible (Obamacare) para millones de estadounidenses. Desde su propio partido, los legisladores disidentes fueron calificados de “traidores”.

La pelota, en la Cámara de Representantes

Para que la resolución entre en vigor, debe ser ratificada por la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una ajustada mayoría, antes de ser enviada al despacho de Trump, quien ha dado señales de estar dispuesto a promulgar el proyecto.

Este martes fue festivo en Estados Unidos, con motivo del Día de los Veteranos, por lo que se espera que la Cámara Baja, en receso desde septiembre, retome sus sesiones este miércoles.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, pidió a los miembros de su partido que “regresen cuanto antes a Washington” para participar en la votación.

Prevén inflación, desempleo y estancamiento

El cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos parece acercarse a su fin, pero no lo hará sin dejar huella en una economía que ya estaba en dificultades.

“Los cierres de corta duración suelen ser invisibles en los datos, pero este dejará una huella perdurable”, observó Gregory Daco, economista en jefe de la firma contable EY, “tanto por su duración récord como por las crecientes alteraciones en los programas de asistencia social y en los viajes”.

La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que un cierre de seis semanas reducirá el crecimiento del cuarto trimestre de este año en aproximadamente 1.5 puntos porcentuales. Ello supondría una reducción del crecimiento a la mitad con respecto al tercer trimestre. La reapertura debería impulsar el crecimiento del primer trimestre del próximo año en 2.2 puntos porcentuales, según proyecciones de la CBO, pero se perderán de manera permanente unos 11 mil millones de dólares en actividad económica.

Alteraciones en los vuelos

Las aerolíneas cancelaron más de 2 mil vuelos para el lunes por la noche, luego de cancelar 5 mil 500 desde el viernes por orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). La agencia intenta reducir la carga de trabajo de los controladores aéreos, quienes han laborado de más y no han recibido dos sueldos.

Incluso antes de las cancelaciones de vuelos, Tourism Economics —una empresa de consultoría económica— estimó que el cierre reduciría el gasto en viajes en 63 millones de dólares diarios, lo que significa que un paro de seis semanas le costaría al sector turístico 2 mil 600 millones de dólares.

Los vuelos cancelados también implican menos actividad para hoteles, restaurantes y taxistas. Además, los empleados federales ya han cancelado sus próximos viajes, según Tourism Economics, los cuales podrían no poder ser reprogramados incluso cuando el gobierno reabra.

Caída en la confianza de los consumidores

El cierre ha empeorado las perspectivas de los estadounidenses sobre la economía en general. La disminución de la confianza del consumidor puede, con el tiempo, reducir el gasto y ralentizar el crecimiento, aunque en años recientes los estadounidenses no han dejado de comprar incluso cuando sus perspectivas se volvieron sombrías.

La confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo en tres años y cerca del punto más bajo jamás registrado en una encuesta realizada por la Universidad de Michigan, publicada el viernes, la cual reveló que el pesimismo sobre las finanzas personales y las condiciones comerciales previstas pesan sobre los estadounidenses.