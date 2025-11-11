Reducción histórica en delitos de alto impacto en CDMX: Clara Brugada

Balance de seguridad de octubre

Han disminuído 13% los delitos de alto impacto, 9% el homicidio y 12% el robo de vehículos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el balance de seguridad del mes de octubre 2025, destacando una disminución sostenida en los delitos de alto impacto del 13% comparado con 2024 y en acumulado de enero a octubre de un 58% respecto 2019; así como un aumento en las detenciones en un 17.9%, lo que refleja que la estrategia de seguridad, la implementación del Gabinete para la Construcción de Paz y Seguridad y las acciones a favor de las y los capitalinos están funcionando.

Durante su mensaje, la Jefa de Gobierno reconoció el trabajo coordinado de las distintas corporaciones, *“quiero expresar mi agradecimiento a todo el Gabinete de Seguridad, a las fuerzas federales y a cada una de las instituciones que lo conforman, en especial, agradezco el trabajo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía, a sus mandos y a todos el equipo que día con día trabajan por las y los habitantes de la ciudad”*.

Subrayó que las reuniones del gabinete han rendido frutos, pues “hemos tenido 303 días de combate a la inseguridad en la Ciudad de México y tenemos resultados contundentes, resultados históricos en disminución de delitos”.

Presentó cifras que consolidan el avance sostenido en materia de seguridad:

Delitos de Alto Impacto: Disminución acumulada de enero a octubre del 58% respecto a 2019 y del 13% en comparación con 2024.

Homicidio: Reducción del 46% respecto a 2019 de enero a octubre, y una baja del 9% en comparación con 2024.

Robo de Vehículo: Disminuyó de enero a octubre un 55% respecto a 2019 y 12% respecto a 2024. En el caso de robo de vehículo con violencia, la caída es del 80% respecto a 2019 y 35% frente a 2024.

Detenciones: Las detenciones por delitos de alto impacto aumentaron en un 17.9%. Las detenciones por homicidios dolosos aumentaron un 25.7% respecto a 2024 y se han detenido a 42 objetivos prioritarios gracias al trabajo coordinado.

En el tema de feminicidios, destacó la disminución de casos en 32.2% con respecto a 2024, mientras que las detenciones y judicializaciones han aumentado 23.2%. El compromiso de la administración con la protección a las mujeres es inquebrantable, “nuevamente, lo digo desde abuso sexual hasta feminicidio no habrá tregua, ni impunidad para quien lastime a una mujer”, acotó.

Enfatizó la lucha contra la extorsión, con 238 personas detenidas por extorsión o tentativa en lo que va del año, lo que representa un incremento de casi el 50% respecto a 2024, lo que fortalece el mensaje de que en la Ciudad de México nadie está por encima de la ley.

Comentó la implementando de acciones a favor de la salud mental, entre ellas la estrategia Integral «Vida Plena, Corazón Contento», que brinda apoyo psicológico a las escuelas, teniendo hasta el momento 509 mil acciones con estudiantes, profesores y padres de familia.

Se refirió a que la estrategia de seguridad se basa en un modelo integral que actúa en todos los frentes para garantizar una ciudad más segura, más justa y equitativa, basada en las 3P’s:

Policía cercana a la gente Patrullaje territorial Puntos de videovigilancia en aumento

Además refirió las claves para construir Territorios de Paz e Igualdad:

Educación y trabajo para todos los jóvenes de la ciudad

Todo el gobierno en territorios prioritarios

Más empleo y bienestar social

Para finalizar, la jefa de Gobierno hizo énfasis en que para lograr la estrategia contra la delincuencia se requiere de coordinación y respuesta inmediata, inteligencia y tecnología, más detenciones y cero impunidad, reafirmando el compromiso de su administración de seguir trabajando para consolidar una ciudad más segura y con justicia social para todas y todos sus habitantes.