Firman convenio UAEMéx y Secretaría del Medio Ambiente

Amecameca, Méx.– La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, y la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, Alhely Rubio Arronis, firmaron un convenio general de participación, que atestiguó la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García.

En el Centro Universitario Amecameca de la Autónoma mexiquense, la rectora sostuvo que la Administración 2025-2029 de la UAEMéx construye las bases para consolidar una institución progresista, humanista e innovadora que contribuya al avance del Estado de México, donde las y los universitarios sean protagonistas de una Transformación Universitaria que ofrezca un desarrollo sostenible y fortalezca su responsabilidad medioambiental en beneficio y servicio de la sociedad.

Lo anterior, abundó, con base en el fortalecimiento del vínculo entre la sociedad y la academia que permita generar mejores condiciones medioambientales en la entidad mexiquense.

La rectora resaltó que este documento representa la materialización de una visión compartida, donde la Autónoma mexiquense reconoce los actuales problemas medioambientales y exige soluciones reales e interdisciplinarias, con fundamentos científicos y responsabilidad social.

Destacó que estos desafíos necesitan políticas públicas, acciones comunitarias y universidades comprometidas con la transformación de los esquemas tradicionales de actuación.

Por ello, puntualizó, este instrumento permitirá que el estudiantado de las áreas de ciencias ambientales, veterinaria, biología, física, química, ciencias sociales y tecnológicas participen directamente con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para desarrollar investigación con impacto e incidencia social.

En este acto, al que acudieron los secretarios de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, y de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, Rubio Arronis destacó que esta firma de convenio permitirá ampliar los horizontes institucionales para generar políticas públicas más conscientes, en beneficio de la sociedad.