Yulianna transforma el dolor en arte con “Azul”

Una exploración emocional en clave de pop experimental

La cantante presenta el primer sencillo de su álbum “Sirena”

Por Arturo Arellano

La cantante y compositora Yulianna lanza “Azul”, un tema que nace de una experiencia personal de infidelidad y que, lejos de victimizarse, se convierte en una poderosa declaración de fuerza emocional. “Me encontraba en un punto muy inseguro, no salía de la relación porque pensaba que yo era quien estaba equivocada”, confiesa en entrevista con DIARIO IMAGEN. “La canción habla desde esa incertidumbre, de saber que algo está pasando y guardártelo”.

“Azul” es el primer sencillo de su próximo álbum titulado Sirena, un proyecto que verá la luz en 2026 y que, según Yulianna, recorre las etapas emocionales que siguen a una ruptura: el enojo, el duelo, la superación y el momento de soltar. “Es un disco vulnerable y transparente, como una terapia sonora”, explica.

Aunque el origen de “Azul” es doloroso, la artista decidió abordarlo desde la fortaleza. “No quise hacerlo de forma vulnerable, por eso es un rap. Siempre me sentí con fuerza”, afirma. El tema fue producido por su actual pareja, Misha González, con quien comparte la visión artística del proyecto. “Me encantó cómo se proyectó. He recibido mucho amor de la gente, puros buenos comentarios, afortunadamente”.

Yulianna celebra que su música conecte con distintas vivencias. “Dos personas me dijeron que se identificaron por el tema de la infidelidad, pero otra lo interpretó desde una relación de amistad. Eso me gusta, que la gente le dé su propia definición según lo que estén viviendo”.

En cuanto al sonido, Sirena se perfila como un álbum de pop experimental, con influencias de rap, dembow, afrobeat, techno y ritmos latinos. “La música es una de las herramientas principales para describir nuestros sentimientos”, asegura. El siguiente sencillo llegará en noviembre, y cada dos meses se lanzará uno nuevo para darles la promoción adecuada.

Por ahora, Yulianna y su equipo están organizando los primeros shows en vivo. “Apenas tenemos el primer track afuera, pero ya estamos planeando todo. Agradezco el apoyo que se me ha estado dando. La idea es crecer todos juntos”, concluye.

Puedes encontrarla en plataformas digitales como Okyulianna.