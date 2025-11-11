Armenta, el arrebatado

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La incapacidad e ineptitud mostrada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se hace cada vez más notoria, así como sus arrebatos y cólera.

Encabeza un gobierno grisáceo, que tropieza constantemente. Se ve sin brújula, sujeto al capricho del gobernante y provocando el rechazo de aquellos que votaron por él.

Cerca de cumplir su primer año de gobierno, Armenta muestra que dista mucho de aquel candidato que proponía cosas buenas para el futuro del estado y sus pobladores.

Tal vez, desde entonces ya era un sujeto colérico y arrebatado, aunque no se le conocía en forma pública.

Armenta llegó al gobierno estatal cargado de un costal de rencores muy grandes, deseoso de reivindicar a Mario Marín, a quien siempre reconoció como su jefe político.

Los marinistas relegados desde hace tiempo encontraron acomodo dentro del gobierno del estado, mientras que su jefe político sigue recluido en un penal de alta seguridad.

El hombre de mayor influencia en el equipo de gobierno es José Luis García Parra “El Choco”, sobrino político del mismo Mario Marín y quien se jacta de la cercanía y confianza con Armenta y se pasea sin discreción alguna con una bella actriz y cantante, a quien prodiga todo tipo de caprichos.

García Parra fue evidenciado hace un par de años cuando mostraba orgulloso un auto Audi 8, con precio cercano a los dos millones de pesos, siendo que su salario en el Senado de la República no le alcanzaba para ello.

Es tanta la cercanía de “El Choco” con Alejandro Armenta que publicita anuncios espectaculares con una fotografía superpuesta al lado de Omar García y Luis Donaldo Colosio, en un mensaje subliminal como futuros contendientes presidenciales.

Desde la secretaría de Seguridad Ciudadana, la figura de Omar va creciendo, mientras que Colosio hijo aprovecha su espacio del Senado de la República para manifestar su deseo de competir por la candidatura presidencial.

El futuro de García Parra es menos presuntuoso, ya que su aspiración es la alcaldía de la capital de Puebla para 2027, aprovechando el deficiente gobierno de Pepe Chedraui

La mancuerna que “El Choco” viene haciendo con Fernando Padilla Farfán, patrocinador de varios políticos de primer nivel, queda evidenciada en asuntos internos de gobierno y se comenta que en sociedad consiguieron convertirse en proveedores de medicamentos para los hospitales públicos de Puebla.

En medio de este desconcierto del gobierno poblano, el gobernador inició una cacería de brujas en contra de funcionarios de los gobiernos morenistas de Luis Miguel Barbosa y Salomón Céspedes, entre los que se encuentran ex secretarios de ambos gobierno y exalcaldes que ejercieron en esas administraciones.

Lo desastroso y errático del gobierno de Alejandro Armenta se une a la triste gestión del alcalde capitalino Pepe Chedraui, considerados la peor dupla de las 32 que conforman un gobierno estatal y un alcalde de la capital del estado.

*******

El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, toma nuevos derroteros, ya que los escoltas serán llamados a declarar nuevamente y se investiga quién fue el que mató al asesino, quien ya estaba atrapado. También se abrirán líneas de investigación sobre algunos personajes que fueron evidenciados por Manzo en denuncias verbales.

