Clausuran Banco de materiales que operaba ilegalmente en Isla Mujeres

No contaba con medidas de seguridad

Esta acción se suma a otra reciente en las parcelas 703, 704 y 705

Por redacción DIARIOIMAGEN

Isla Mujeres.- El Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la Dirección de Protección Civil, clausuró esta semana un banco de materiales ubicado al final de la colonia Mecadesh, en la Zona Continental del municipio, por operar sin los permisos correspondientes y sin cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad. Esta acción se suma a otra clausura reciente en las parcelas 703, 704 y 705 de Ciudad Mujeres, donde también se detectaron actividades extractivas ilegales con afectaciones al medio ambiente.

Durante la inspección más reciente, el personal de Protección Civil constató que el sitio carecía de brigadas de evacuación, protocolos contra incendios, personal capacitado en primeros auxilios y equipo básico como extintores. Al tratarse de una actividad clasificada como de alto riesgo, y ante la omisión de medidas preventivas, se procedió a colocar los sellos de clausura para salvaguardar la integridad de trabajadores y habitantes de la zona.

En el caso anterior, clausurado el 6 de noviembre, las direcciones de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente y Ecología detectaron que el banco de materiales operaba sin autorización en una zona regulada por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Ciudad Mujeres. La extracción de materiales estaba alterando derechos de vía y provocando afectaciones al entorno natural, lo que motivó el aseguramiento inmediato del predio.

Estas acciones forman parte de una estrategia municipal para frenar el crecimiento desordenado y proteger los ecosistemas locales, que han sido presionados por el desarrollo urbano acelerado en la Zona Continental de Isla Mujeres.

El gobierno municipal, encabezado por la presidenta Atenea Gómez Ricalde, ha reiterado que mantendrá operativos constantes para detectar y sancionar actividades extractivas ilegales. En algunos casos, estas inspecciones se realizan en coordinación con dependencias estatales y federales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de protección civil.

“No se permitirá que se ponga en riesgo la seguridad de las personas ni que se afecte el medio ambiente por intereses particulares”, señaló un vocero del Ayuntamiento.

Las autoridades exhortaron a los propietarios de bancos de materiales y desarrolladores a regularizar su situación, cumplir con los permisos y adoptar medidas de seguridad adecuadas. También se invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa o irregular relacionada con la extracción de materiales pétreos.

Avanza programa Vivienda para el Bienestar

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), encabezada por José Alberto Alonso Ovando, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y con representantes de los organismos ejecutores de obra, con el objetivo de revisar avances, procesos y estrategias relacionadas con el programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo.

En el encuentro participaron el subsecretario de Espacio Público y Movilidad de Sedetus, Hugo Sánchez Orozco; el director general de la Conavi Federal, Rodrigo Chávez Contreras; el subdirector de Coordinación de CONAVI en Quintana Roo, Andrés Madrigal Hernández; el coordinador regional de Conavi Región 9, Iván Francisco Sánchez Esponda, así como los representantes de los organismos responsables de ejecutar las obras vinculadas a este programa federal de vivienda.

Durante la mesa de trabajo se discutieron temas esenciales para garantizar una adecuada aplicación del programa, como los avances en procesos de registro, requerimientos técnicos, procedimientos de obra y mecanismos de coordinación que aseguren un desarrollo ordenado, eficiente y con pleno cumplimiento normativo.

El secretario José Alberto Alonso Ovando destacó que este tipo de reuniones fortalecen el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, la federación y los organismos ejecutores, permitiendo alinear esfuerzos para asegurar transparencia, certeza técnica y resultados que impacten directamente en el bienestar de las familias quintanarroenses.

Por su parte, las y los representantes de Conavireiteraron su compromiso de trabajar de manera articulada con SEDETUS y los organismos operadores para avanzar en la consolidación de proyectos habitacionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.