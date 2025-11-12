Intensifican vacunación preventiva por los descensos en la temperatura

Medidas para proteger a la población de enfermedades respiratorias

Con la llegada de los primeros frentes fríos a Quintana Roo, la Secretaría de Salud ha activado la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 en Cancún, una estrategia que busca proteger a la población ante el aumento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal. El cambio climático reciente, que obligó a muchos cancunenses a desempolvar chamarras y suéteres, ha sido el detonante para reforzar las medidas de prevención en salud pública.

La campaña contempla la aplicación gratuita de vacunas contra influenza estacional, neumococo y Covid-19, dirigidas especialmente a grupos vulnerables:

– Niños de 6 a 59 meses

– Personas mayores de 60 años

– Mujeres embarazadas

– Personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o asma

– Personal de salud y docentes

Las vacunas están disponibles, sin cita previa, en centros de salud, hospitales y módulos móviles distribuidos en distintas regiones de Cancún.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo ha publicado un calendario detallado con fechas y ubicaciones para facilitar el acceso a la vacunación. Entre los puntos confirmados se encuentran:

-15 de noviembre: Regiones 103 y 106 (Tierra Maya)

-16 de noviembre: Regiones 76 y 101, Iglesia de Lourdes

-18 y 25 de noviembre: Regiones 221, 101 y 96

-24 de noviembre: Regiones 239 y 229

-12, 19 y 26 de noviembre: Regiones 228 y 99

-13, 20 y 27 de noviembre: Regiones 94, 236 y 237

-14, 21 y 28 de noviembre: Regiones 102 y 233

Estas jornadas se realizan en colaboración con el IMSS, ISSSTE, IMSS-BIENESTAR, Pemex, Sedena y Semar, además del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNSIA), que coordina los lineamientos técnicos de la campaña.

La campaña estará vigente hasta el 3 de abril de 2026, cubriendo todo el periodo invernal y parte de la primavera. El objetivo principal es reducir el número de hospitalizaciones por complicaciones respiratorias, especialmente en adultos mayores y personas con comorbilidades.

Según autoridades sanitarias, la vacunación oportuna puede evitar cuadros graves de neumonía, influenza y Covid-19, enfermedades que tienden a repuntar en los meses fríos.

Además de acudir a vacunarse, la Secretaría de Salud recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una alimentación rica en frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente, usar ropa abrigadora, especialmente en niños y adultos mayores; y no automedicarse ante síntomas respiratorios.

Mal clima golpea a Quintana Roo

Durante la semana del 10 al 16 de noviembre de 2025, Quintana Roo ha enfrentado condiciones meteorológicas adversas derivadas del paso del frente frío número 13, que ha recorrido la península de Yucatán acompañado de una masa de aire ártica. Este fenómeno ha generado lluvias fuertes a intensas, rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado en zonas costeras, activando protocolos de prevención por parte de Protección Civil y autoridades locales.

Las lluvias acumuladas, que alcanzaron entre 25 y 50 milímetros en varios puntos del estado, provocaron encharcamientos en avenidas principales de Cancún, como en la Tulum, Kabah y Bonampak. En Playa del Carmen, se reportaron cortes intermitentes de energía eléctrica en colonias como Ejidal y Villas del Sol, mientras que en Tulum se activaron alertas por posibles deslaves en zonas cercanas a cenotes y caminos rurales.

El viento del norte, con rachas de 50 a 70 km/h, afectó la navegación marítima, obligando a suspender temporalmente actividades turísticas como paseos en lancha, buceo y tours a Isla Mujeres y Cozumel. La Capitanía de Puerto emitió restricciones para embarcaciones menores en toda la franja costera del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) emitió una serie de recomendaciones para la población como evitar salir durante lluvias intensas o ráfagas de viento. no cruzar calles inundadas ni zonas con acumulación de agua, resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informado a través de canales oficiales. Además, se pidió especial atención en zonas vulnerables como asentamientos irregulares, áreas cercanas a cuerpos de agua y comunidades rurales con acceso limitado.

Las escuelas públicas mantuvieron clases presenciales, pero se recomendó a padres de familia tomar precauciones en el traslado de menores. En hospitales y centros de salud, se reforzó la atención a pacientes con enfermedades respiratorias, que tienden a aumentar en este tipo de clima.

Según el portal Meteored, se espera que las condiciones climáticas mejoren gradualmente hacia el fin de semana, aunque se mantendrán cielos nublados y temperaturas frescas en gran parte del estado. El viento del norte persistirá con menor intensidad, y se prevé que el oleaje disminuya en las próximas 48 horas.

Buen Fin 2025, con expectativas récord

Del 13 al 17 de noviembre, Chetumal se sumará a la edición número 15 del Buen Fin, con una proyección optimista por parte de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur). Según su presidente, Amir Padilla Espadas, se espera que la derrama económica en la capital quintanarroense supere los 400 millones de pesos, gracias a la participación activa de comercios locales, promociones atractivas y una nueva estrategia digital para facilitar el consumo responsable.

“El Buen Fin representa un respiro económico para el sur del estado, especialmente después de meses de baja actividad comercial en septiembre y octubre”, señaló Padilla Espadas.

Una de las novedades de este año es el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los consumidores ubicar negocios participantes, comparar precios y acceder a promociones verificadas. Esta herramienta busca fomentar el consumo informado y apoyar a los pequeños y medianos empresarios del sur de Quintana Roo.

La app estará disponible desde el inicio de la campaña y contará con filtros por giro comercial, ubicación y tipo de promoción, lo que facilitará la experiencia de compra tanto para locales como para visitantes.

A nivel estatal, la Canaco Servytur informó que entre 4,800 y 5,000 negocios están inscritos para participar en el Buen Fin 2025. Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal concentran la mayor parte de la actividad comercial, con expectativas de crecimiento en ventas de hasta un 15% respecto al año anterior.

La campaña busca impulsar el comercio formal, fortalecer la economía local y ofrecer a los consumidores productos y servicios con descuentos reales. En años anteriores, el Buen Fin ha sido clave para dinamizar sectores como tecnología, ropa, electrodomésticos, turismo y servicios médicos.

Aunque las condiciones económicas actuales presentan desafíos, como la inflación y la desaceleración en algunos sectores, los comerciantes confían en que las estrategias de promoción y la cercanía con la temporada navideña impulsen las ventas “No estamos en recesión, pero sí en una etapa de cautela. El Buen Fin puede marcar la diferencia para muchos negocios que han mantenido su operatividad con esfuerzo”, agregó Padilla Espadas.