Se amplía capacidad hotelera en Q. Roo con 2 mil nuevos cuartos

Inversiones a gran escala

Es el segundo destino con mayor infraestructura turística a nivel mundial

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe mexicano continúa atrayendo inversiones turísticas a gran escala. En lo que va del año, Quintana Roo ha añadido 2,000 habitaciones nuevas a su inventario hotelero, acercándose a las 138 mil habitaciones totales en todo el estado. Esta expansión posiciona a la entidad como el segundo destino con mayor infraestructura turística a nivel mundial, superado únicamente por Las Vegas.

Los nuevos desarrollos incluyen aperturas en Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, con una combinación de hoteles de lujo, resorts todo incluido y complejos orientados al turismo de negocios.

Entre las aperturas más recientes se encuentra el Fiesta Inn Cumbres Cancún, del grupo Posadas, con 141 habitaciones y una inversión de 200 millones de pesos. Este hotel está enfocado en el segmento de viajeros de negocios y se ubica en una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la ciudad.

Además, se anunció el desarrollo Majestic Playa Mujeres, un ambicioso proyecto hotelero-inmobiliario que contempla 401 habitaciones y dos torres de departamentos de lujo para renta y venta en la zona continental de Isla Mujeres. Este complejo busca atraer tanto a turistas como a inversionistas nacionales y extranjeros.

Para el 7 de diciembre, están programadas las aperturas de los hoteles Royalton Splash Riviera Cancún y Royalton Chic Suites, que añadirán más de 1,000 habitaciones al inventario estatal, reforzando la oferta en el segmento premium.

La expansión hotelera responde a la alta demanda turística que mantiene a Quintana Roo como líder nacional en captación de visitantes internacionales. Según datos de la Secretaría de Turismo estatal, el crecimiento sostenido en infraestructura ha generado miles de empleos directos e indirectos, además de fortalecer la cadena de valor en sectores como transporte, alimentos, construcción y servicios.

La gobernadora Mara Lezama ha reiterado que el desarrollo turístico debe ir acompañado de sostenibilidad, inclusión social y planeación urbana, por lo que se han impulsado programas de certificación ambiental y capacitación laboral en las zonas de mayor crecimiento.

Cancún: Capital del deporte multidisciplinario

Con una oferta de 39 disciplinas deportivas activas y una agenda que se extiende los 12 meses del año, Cancún ha dejado de ser solo un destino turístico de sol y playa para convertirse en una potencia deportiva regional. Esta transformación responde a una creciente demanda ciudadana por espacios de bienestar, actividad física y eventos de alto impacto que también fortalecen el turismo deportivo.

Alejandro Luna, director del Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez, destacó que “después de la pandemia surgió una tendencia de wellness, una conciencia de bienestar integral: comer bien, hacer ejercicio y mantenerse saludable. Eso ha generado que, poco a poco, más gente quiera participar”.

La ciudad organiza carreras, torneos, exhibiciones y clases masivas que reúnen desde cientos hasta miles de participantes. Eventos como la Expo Deporte 2025, celebrada en junio, ofrecieron actividades gratuitas, pláticas motivacionales y exhibiciones de alto nivel. Además, se han fortalecido las selecciones municipales en cada disciplina, lo que permite que niñas, niños y jóvenes se integren activamente a la vida deportiva local.

Cancún cuenta con gimnasios, canchas, pistas y espacios públicos que permiten la práctica de disciplinas como atletismo, natación, boxeo, fútbol, voleibol, ciclismo, artes marciales, yoga, triatlón, entre otras. Esta infraestructura ha sido clave para atraer eventos nacionales e internacionales, posicionando a la ciudad como sede de competencias que generan ocupación hotelera y derrama económica.

Juan Pablo De Zulueta, secretario de Turismo de Benito Juárez, subrayó que “Cancún se ha posicionado como un destino multifacético. Tenemos deporte, cultura, educación, intercambios culturales… estamos replicando los casos de éxito de otros destinos”.

El auge deportivo también tiene un componente social. El deporte se ha convertido en herramienta de cohesión comunitaria, prevención del delito y promoción de estilos de vida saludables. Sin embargo, el reto sigue siendo mantener el impulso, ampliar la infraestructura y garantizar el acceso equitativo para todos los sectores de la población.