Escalonado, el aumento de impuesto a los cruceristas que arriben a Q. Roo

Cobro de Derecho de No Residente

Se aplicará de forma progresiva hasta alcanzar tarifa máxima de 21 dólares, en 2030

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas sin afectar la competitividad turística, el Gobierno de México y las navieras que operan en Quintana Roo acordaron implementar un cobro escalonado del Derecho de No Residente (DNR) a pasajeros de cruceros. Esta medida entró en vigor el 1 de julio de 2025 y se aplicará de forma progresiva hasta alcanzar su tarifa máxima en 2030.

Según lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y confirmado por la diputada Marybel Villegas Canché, secretaria de la Comisión de Hacienda, el esquema contempla los siguientes montos:

5 dólares por pasajero hasta el 31 de julio de 2026; 10 dólares por pasajero del 1o de agosto de 2026 al 30 de junio de 2027; 15 dólares del 1o de julio de 2027 al 31 de julio de 2028; y 21 dólares del 1o de agosto de 2028 al 30 de septiembre de 2030.

Este modelo fue diseñado en común acuerdo con las navieras, buscando una adaptación gradual que permita mantener el flujo turístico sin generar impactos negativos en la industria.

El cobro del DNR tiene como propósito:

– Reforzar los ingresos estatales derivados del turismo internacional.

– Promover la equidad fiscal, ya que los cruceristas no pagan impuestos locales como el hospedaje.

– Financiar infraestructura turística y servicios públicos en destinos costeros como Cozumel, Mahahual y Cancún.

La diputada Villegas Canché subrayó que el esquema será revisado constantemente para evaluar su efectividad y realizar ajustes si es necesario.

Representantes de la industria turística han expresado respaldo al acuerdo, siempre que se mantenga la transparencia en el uso de los recursos recaudados. Las navieras, por su parte, han aceptado el esquema escalonado como una alternativa viable frente a propuestas anteriores de cobros únicos más elevados.

Cozumel busca recuperar rutas aéreas tras competencia con Tulum

El Aeropuerto Internacional de Cozumel enfrenta un nuevo reto en su conectividad aérea, autoridades locales y representantes del sector turístico han solicitado formalmente la recuperación de rutas, especialmente aquellas provenientes de Estados Unidos y Canadá, que han sido redirigidas al nuevo Aeropuerto de Tulum en el sur de Quintana Roo.

Según declaraciones de Pablo Arjona Ortiz, administrador del aeropuerto de Cozumel, el impacto ha sido significativo en los últimos meses, aunque se reporta una ligera recuperación en el arribo de turistas vía aérea desde septiembre, con expectativas de crecimiento hacia diciembre, coincidiendo con la temporada alta.

La pérdida de rutas ha afectado directamente la economía de Cozumel, que depende en gran medida del turismo internacional. Hoteleros, restauranteros y operadores turísticos han expresado su preocupación por la disminución de vuelos directos, lo que obliga a los visitantes a hacer escalas en Cancún o Tulum, encareciendo y complicando la logística de viaje.

“Cozumel tiene una infraestructura sólida, una oferta turística consolidada y una historia como destino internacional. No podemos permitir que se debilite por decisiones de conectividad que favorecen a otros puntos del estado”, señaló un representante de la Asociación de Hoteles de Cozumel.

Para contrarrestar esta tendencia, el aeropuerto ha comenzado a reactivar vuelos desde ciudades clave como Dallas, Houston, Toronto y Montreal, con el apoyo de aerolíneas como American Airlines, Air Canada y WestJet. Además, se trabaja en una campaña de promoción conjunta con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para reposicionar a Cozumel como destino de sol, buceo y cultura.

“La recuperación aérea de Cozumel impulsa el turismo y la economía local rumbo al cierre del año”, afirmó Arjona Ortiz.

Mientras tanto, el Aeropuerto de Tulum ha recibido subsidios federales para fortalecer su conectividad, lo que ha generado inquietud entre los operadores de Cozumel. Aunque se reconoce la importancia de Tulum como destino emergente, se pide un equilibrio en la distribución de rutas para evitar la concentración de vuelos en un solo punto del estado.