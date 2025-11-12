Quintana Roo, epicentro del lujo inmobiliario en México

Reporte reciente de Softec

Desarrollados enfocados en segmentos residencial y residencial plus, con precios de los 3 a los 9 mdp

Cancún.-

Cancún.- Quintana Roo se ha consolidado como el principal polo de desarrollo inmobiliario de alto nivel en México. De acuerdo con el más reciente reporte de Softec, el 90% de los desarrollos inmobiliarios en el corredor Cancún–Riviera Maya están enfocados en los segmentos residencial y residencial plus, con precios que van de los 3 a los 9 millones de pesos.

Este fenómeno se traduce en un inventario de 496 desarrollos de alto nivel, que representan más de 11 mil unidades habitacionales, en su mayoría departamentos. La tendencia responde a la demanda de compradores nacionales y extranjeros que buscan propiedades en destinos turísticos consolidados, con acceso a servicios premium, vistas privilegiadas y cercanía al mar.

Datos clave del mercado:

– Total de desarrollos en el corredor Cancún–Riviera Maya: 564

– Desarrollos en segmento residencial (≈3 millones de pesos): 248, con 14,558 unidades

– Desarrollos en segmento residencial plus (≈9 millones de pesos): 248, con 11,000 unidades

– Oferta económica y media: Rezago significativo, con escasa presencia en el inventario actual

Este desequilibrio ha generado preocupación entre expertos en urbanismo y vivienda, quienes advierten que la falta de oferta accesible podría exacerbar la desigualdad habitacional y limitar el acceso a vivienda digna para trabajadores del sector turístico y servicios.

La concentración en el segmento plus responde a la lógica de inversión y rentabilidad, pero plantea desafíos en términos de planeación urbana, movilidad y sostenibilidad. En zonas como Playa del Carmen y Tulum, el crecimiento vertical y la densificación han generado presión sobre servicios públicos, infraestructura vial y recursos naturales.

Organizaciones como Lamudi y Sefiplan han señalado la necesidad de equilibrar el desarrollo con proyectos de vivienda social y media, que permitan atender a la población local y evitar procesos de gentrificación acelerada.

El Plan Gran Visión Quintana Roo 2025 contempla estrategias para diversificar la oferta inmobiliaria, fomentar la vivienda sustentable y mejorar la conectividad entre zonas urbanas y turísticas. Sin embargo, su implementación requiere coordinación interinstitucional, incentivos fiscales y participación ciudadana.

Repunte de cruceros en Cozumel

La isla de Cozumel vivió un octubre alentador en materia turística, con un notable incremento en la llegada de cruceros. Tan solo en la semana 44 del año (del 27 de octubre al 2 de noviembre), se registró el arribo de 25 embarcaciones con más de 97 mil pasajeros y 18 mil tripulantes, marcando el inicio oficial de la temporada alta en este segmento.

El presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, celebró este repunte como resultado de un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la sociedad y el sector privado. “Este crecimiento no es coincidencia, es el fruto de un esfuerzo colectivo que fortalece nuestra economía y nos proyecta al mundo”, declaró durante una conferencia de prensa.

A pesar del repunte, las cifras de octubre aún están lejos de los niveles récord que Cozumel alcanzó en años anteriores. Por ejemplo, en su mejor mes histórico, la isla llegó a recibir más de 140 mil cruceristas en una sola semana, cifra que no se ha replicado desde antes de la pandemia.

Durante la semana del 13 al 19 de octubre, Cozumel recibió 16 cruceros con un estimado de 65 mil turistas, lo que muestra una tendencia ascendente, pero también evidencia que la recuperación es gradual.

El arribo de cruceros representa una fuente vital para la economía local, beneficiando a restauranteros, guías turísticos, transportistas y comercios. Sin embargo, también plantea retos en términos de movilidad, manejo de residuos y conservación ambiental, especialmente en temporadas de alta afluencia.

La Dirección de Turismo y Desarrollo Económico de Cozumel ha reforzado operativos de atención al visitante y coordinación portuaria para garantizar una experiencia segura y ordenada. Además, se han implementado campañas de concientización sobre el cuidado del entorno marino.

Con el inicio de la temporada alta, se espera que noviembre y diciembre mantengan la tendencia ascendente. Las autoridades locales proyectan cerrar el año con más de 1.2 millones de cruceristas, lo que consolidaría a Cozumel como uno de los principales puertos de cruceros del Caribe.