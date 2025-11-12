Fortalece Sedetus inspecciones para garantizar desarrollo urbano ordenado

Política firme de legalidad y transparencia

Incremento histórico en la recaudación por sanciones respecto al año anterior

Chetumal.- Con el compromiso de garantizar un crecimiento urbano ordenado, seguro y en beneficio de las y los quintanarroenses, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) ha fortalecido sus acciones de inspección y vigilancia en todo el estado, logrando durante 2025 un incremento histórico del mil 46 por ciento en la recaudación por sanciones respecto al año anterior.

Este resultado refleja una política firme de legalidad, transparencia y bienestar social, instruida por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para asegurar que cada obra y desarrollo urbano se realice conforme a la ley, sin privilegios ni actos de corrupción, y con pleno respeto al entorno y a las comunidades como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

De acuerdo con el informe acumulado al mes de octubre, la Sedetus ha iniciado 125 procedimientos administrativos por diversas irregularidades en obras y desarrollos, de los cuales: 28 derivaron en clausuras preventivas; 29 en sanciones económicas; 15 se cerraron tras el cumplimiento de la normatividad y 72 continúan en proceso.

En términos económicos, las sanciones aplicadas en 2025 han generado 1 millón 215 mil 691 pesos, frente a los 116 mil 170 pesos recaudados en 2024, lo que representa un avance sin precedentes en la aplicación de la ley y la rendición de cuentas.

Los municipios con mayor número de procedimientos son Tulum con 42 expedientes; Playa del Carmen 25; Benito Juárez 17; Isla Mujeres (14) y Othón P. Blanco 11)

El titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, destacó que este esfuerzo tiene un propósito social y ético.

“El fortalecimiento de las inspecciones no busca castigar, sino ordenar. Estamos poniendo orden con honestidad, sin permitir ningún acto de corrupción. Queremos que cada desarrollo urbano cumpla con la ley y contribuya al bienestar de las familias y al equilibrio del territorio.”

Estas acciones forman parte de la política de un gobierno honesto, transparente y cercano a la gente, que promueve la transformación positiva de las ciudades y comunidades. Con ello, la SEDETUS reafirma su compromiso de construir un Quintana Roo más justo, ordenado y sostenible, donde el crecimiento urbano se traduzca en bienestar social y oportunidades para todas y todos.