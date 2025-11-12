Se dispara el delito de extorsión en el estado; en Cancún, 75% de casos

Tendencia preocupante

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de este año

Cancún.- La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en Quintana Roo durante 2025, con un total de 152 casos registrados hasta el 30 de septiembre, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De ese total, 114 denuncias corresponden al municipio de Benito Juárez (Cancún), lo que representa el 75% de los reportes estatales, consolidando a la ciudad como el principal foco de este delito en la entidad.

El comportamiento de la extorsión en el estado ha mostrado una preocupante constancia a lo largo del año Enero: 10 casos, Febrero: 17 casos, Marzo: 20 casos, Abril: 19 casos, Mayo: 20 casos, Junio: 21 casos, Julio: 20 casos, Agosto: 18 casos y Septiembre: 17 casos.

Este patrón revela que, lejos de ser episodios aislados, la extorsión se ha instalado como una práctica recurrente en el entorno urbano de Cancún, afectando principalmente a comerciantes, taxistas y prestadores de servicios turísticos.

Las autoridades han identificado diversas modalidades de extorsión:

– Cobro de “derecho de piso” a negocios locales, especialmente en zonas comerciales y de alto tránsito.

– Amenazas telefónicas que simulan secuestros o exigencias de pago inmediato.

– Extorsión directa en vía pública, con intimidación física o verbal.

En septiembre, se reportó la detención de dos presuntos extorsionadores en Cancún, quienes fueron sorprendidos mientras exigían pagos a taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima que el costo total de la inseguridad en Quintana Roo asciende a 4,900 millones de pesos anuales, con un promedio de 6,326 pesos por persona afectada. Este impacto no solo se traduce en pérdidas económicas, sino también en una creciente sensación de vulnerabilidad entre los habitantes.

Aunque la Fiscalía General del Estado ha reforzado operativos y campañas de denuncia, especialistas advierten que la extorsión sigue siendo un delito de baja denuncia, debido al miedo y la desconfianza hacia las autoridades. Se ha exhortado a los ciudadanos a utilizar canales seguros como el 089 para reportar casos de forma anónima.

Refuerzan seguridad para celebraciones decembrinas

Con el inicio de la temporada alta y las celebraciones decembrinas, el municipio de Tulum ha intensificado los operativos de inspección para prevenir la realización de fiestas clandestinas, especialmente aquellas que involucran venta de alcohol sin permisos y aglomeraciones en espacios no autorizados. La medida busca garantizar la seguridad sanitaria, fiscal y turística en uno de los destinos más visitados del Caribe mexicano.

La Dirección de Recaudación de Rentas del municipio, encabezada por Rafael Martín del Campo, anunció que se reforzarán las inspecciones en hoteles, restaurantes, villas privadas y domicilios particulares entre finales de noviembre de 2025 y principios de enero de 2026. El objetivo es verificar que todos los eventos cuenten con los permisos correspondientes, en especial aquellos que contemplen la venta de bebidas alcohólicas.

Además, se trabaja en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Guardia Nacional, quienes mantendrán vigilancia en zonas costeras y áreas de alta concentración turística para evitar riesgos sanitarios y garantizar el cumplimiento de protocolos.

En años anteriores, se detectaron múltiples reuniones no autorizadas durante las fiestas de fin de año, algunas organizadas por promotores extranjeros y colectivos digitales que operan fuera del marco legal. Estas fiestas, además de evadir impuestos y licencias, han generado problemas de ruido, contaminación y seguridad pública.

Las autoridades advierten que los eventos sin registro oficial pueden derivar en sanciones económicas, clausuras y procesos administrativos, tanto para organizadores como para propietarios de inmuebles.

El Ayuntamiento de Tulum exhortó a residentes, visitantes y empresarios a colaborar con las autoridades, evitar participar en eventos clandestinos y reportar actividades sospechosas. También se invita a los organizadores a regularizar sus eventos mediante los canales oficiales, con el fin de garantizar una experiencia segura y legal para todos.