El legado circense más emblemático de México está de fiesta. El Circo Atayde, que este 2025 cumple 137 años, presenta sus tradicionales Galas con orquesta en vivo bajo la dirección musical del Mto.

Carlos Alberto Ramírez y la dirección escénica de Artús Chávez, un espectáculo lleno de magia, tradición y talento que hará vibrar a toda la familia. Del 25 al 28 de diciembre, el Centro Cultural Teatro 1 se transformará en un escenario de maravillas donde el público podrá disfrutar de acrobacias de alto vuelo, payasos entrañables, números maravilloso en un montaje espectacular.

Cada gala promete mantener viva la esencia de la compañía, fusionando tradición, innovación y entretenimiento de primer nivel. Durante los últimos años, Alfredo Atayde ha estado al frente del circo, guiando con su visión y liderazgo a la compañía familiar. Gracias a su dedicación, ha logrado preservar el legado histórico del Circo Atayde, innovando sin perder la tradición que ha emocionado a generaciones, y asegurando que cada espectáculo sea una experiencia memorable para el público.

Con más de un siglo de historia, el Circo Atayde se ha consolidado como un símbolo del circo mexicano, llevando sonrisas a generaciones enteras y manteniendo vivas las tradiciones circenses que han emocionado a niños y adultos por más de un siglo. Producido por El Artista Invisible / Alfredo Atayde y Cirquemania USA / Maritza Atayde e Iván Stoinev.

