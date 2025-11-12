En marcha, “Operativo Buen Fin” en Ecatepec para dar seguridad a familias

Participan mil elementos

Ecatepec, Mex.- Con la intención de brindar seguridad a las familias que acuden a plazas y zonas comerciales, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, puso en marcha el «Operativo Buen Fin» en el centro comercial Las Américas, en el que participan mil elementos de las policía municipal y estatal, Marina y Guardia Nacional.

“Estamos diferentes corporaciones de impartición de justicia y policiacas para brindar seguridad a la gente. Sumamos esfuerzos con representantes empresariales para el operativo Buen Fin en plazas comerciales, para que la gente pueda realizar sus compras con paz y tranquilidad”, afirmó.

Acompañada de representantes de Coparmex, Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México y la cadena Oxxo, la alcaldesa explicó que el dispositivo de seguridad se implementa en los principales centros comerciales, como son Patio Ecatepec, Plaza Ecatepec Plaza Cerro Gordo, Pabellón Ecatepec, Gran Patio Ecatepec, Centro Las Américas, Paseo Ventura, Súper Plaza Ecatepec, Plaza Aragón y Center Plaza, entre otros.

Adicionalmente, las fuerzas municipales, estatales y federales tendrán presencia permanente en áreas de mayor afluencia de personas, como bancos y cajeros, para inhibir los delitos de alto impacto y que la gente pueda retirar efectivo con tranquilidad.

Teodoro Barba, representante de Coparmex Zona Oriente, afirmó que el plan de seguridad entre los tres niveles de gobierno en Ecatepec se ve reflejado con mesas de paz y diálogo, para implementar diversos mecanismos de seguridad en centros comerciales y empresas.

“Nos sumamos para proteger a comercios, empresarios e industriales con el respaldo del gobierno municipal, que siempre está abierto al diálogo; los empresarios somos aliados y hemos visto puntual respuesta en protocolos de seguridad de la policía municipal con Marina”, dijo.