Proponen diputados tipificar como delito el transfeminicidio en Edomex

Se busca protección a mujeres trans

Toluca, Méx.- A propuesta de le diputade morenista, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, aprobó tipificar el transfeminicidio como delito y establecer sanciones de hasta 93 años y cuatro meses de prisión. Con esta iniciativa se busca proteger a las mujeres trans y fortalecer la justicia frente a los crímenes de odio.

La iniciativa, por la cual se reformará el Código Penal estatal, establece que cometerá el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans, o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer, en un contexto de discriminación.

Se establece que existen razones de identidad o expresión de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando haya sufrido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, ya sean previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia.

Asimismo, se considerará que existen dichas razones cuando haya antecedentes o indicios de que el sujeto activo haya ejercido violencia familiar, institucional, política, comunitaria, laboral o escolar; o cuando entre la víctima y el agresor haya existido una relación sentimental, afectiva, de subordinación o de confianza.

Así como cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; el cuerpo de la víctima sea exhibido, expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; cuando la comisión del delito o el cuerpo de la víctima se exponga, difunda, publique o transmita, a través de cualquier tecnología de la información, comunicación, transmisión de datos o se comparta por cualquier medio.